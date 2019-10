CBF divulga calendário de 2020 respeitando Data Fifa, mas sem pausa na Copa América

A CBF divulgou na tarde desta quinta-feira o calendário para a temporada 2020 do futebol brasileiro. O cronograma conta com duas grandes novidades: não haverá jogo durante as Datas Fifa, com exceção da Copa América, e uma nova competição será criada, a Supercopa do Brasil.

Conforme sinalizado pela Confederação nos últimos meses, os campeonatos do país serão interrompidos durante o período de amistosos e jogos oficiais de seleções nacionais, as Datas Fifa. Com isso, os times que tiverem jogadores convocados pela Seleção Brasileira ou de outro país, teoricamente não serão prejudicados com desfalques.

A única exceção para a nova prática é a Copa América, que será disputada na Colômbia e Argentina entre os dias 12 de junho e 12 de julho do ano que vem. Os campeonatos não serão interrompidos neste período e os atletas eventualmente convocados ficarão até um mês longe de seus clubes.

Apesar da nova regulamentação, não é garantia que as equipes ficaram livre de desfalques além da Copa América, já que existem jogos de Data Fifa marcados para terça-feira e jogos de Estaduais e Campeonato Brasileiro marcados para a quarta-feira seguinte.

A outra principal novidade é a criação da Supercopa do Brasil, torneio que colocará frente a frente o campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Este tipo de troféu é comum na Europa e está marcada para a última data da pré-temporada, antes do inicio dos Estaduais.

O jogo entre Athletico-PR, que recentemente faturou a Copa do Brasil, e o próximo campeão brasileiro já tem data marcada: domingo, 19 de janeiro. A competição será disputada em partida única e campo neutro, mas o local ainda não é conhecido.

A temporada terá início no dia 19 de janeiro e término no dia 6 de dezembro. Os calendários do futebol feminino e das categorias de base serão divulgados no final de outubro.

Confira as datas do calendário de 2020 do futebol brasileiro:

Início da pré-temporada – 8 de janeiro

Supercopa do Brasil – 19 de janeiro (jogo único)

Início dos Estaduais – 22 de janeiro

Início da Copa do Brasil – 5 de fevereiro

Início da Pré-Libertadores – 5 de fevereiro

Final dos Estaduais – Até 26 de abril

Início do Campeonato Brasileiro – 2 de maio

Final da Copa do Brasil – 10 e 16 de setembro

Final da Sul-Americana – 7 de novembro

Final da Libertadores – 21 de novembro

Término do Campeonato Brasileiro – 6 de dezembro