Héctor Tapia reconhece missão difícil, mas reitera confiança no Colo-Colo

Depois de perder dentro de seus domínios por 2 a 0 e ver a classificação quase ir por água abaixo, o Colo-Colo chegou em São Paulo para o duelo de volta diante do Palmeiras ciente da dificuldade, mas confiante de que pode deixar o Allianz Parque como um dos quatro melhores times da Copa Libertadores. Nesta terça-feira, Héctor Tapia concedeu entrevista coletiva e reiterou a confiança na classificação.

De acordo com o treinador, a falta de credibilidade geral na classificação do time chileno é normal por conta da desvantagem e da situação de ambos os times, haja visto que o Palmeiras vem com boa parte de seu time descansado, enquanto os caciques foram derrotados no último fim de semana com time praticamente completo e emendaram o revés com uma viagem ao Brasil.

Veja também: Colo-Colo treina no CT do São Paulo sem Barrios e Valdivia

“Perdemos em casa de 2 a 0, sabemos que a situação de reverter um placar desse tamanho contra o Palmeiras é extremamente difícil, porque é um time com um plantel amplo, que cada campeonato com um time. As circunstâncias dão pouca credibilidade para nossa classificação, mas temos que superar isso. Na fase de grupos nossa classificação era muito difícil e conseguimos. Agora podemos repetir”, disse Tapia, que não deixou de apontar motivos para seguir acreditando em seus comandados.

“O argumento que nos faz acreditar (na classificação) é que nosso time, nossa equipe, nosso grupo de jogadores sabe que cada partida é especial. Cada jogo tem a sua diferença, sua especificidade e apelamos ao trabalho de grupo e as individualidades para tentar avançar em um confronto que não está fácil, mas que vamos tentar nos fortalecer nas chances criadas”, completou.

Precisando atacar o Palmeiras dentro do próprio Allianz, o Colo-Colo terá problemas não apenas pelas condições normais que essa postura traz, mas pelos desfalques que os caciques terão na partida. Sem Paredes, lesionado, o time chileno veio a São Paulo com apenas Lucas Barrios de atacante. Questionado sobre o tema, Tapia mostrou cautela quanto ao esquema.

“Vamos fazer a partida que nos cabe. Precisamos reverter dois a zero contra nós. Não podemos ir com sete, oito jogadores ao ataque, jogar com as linhas avançadas e deixar tudo aberto. Temos 90 minutos para vencer e, ao mesmo tempo que precisamos atacar, temos que ter uma solidez defensiva. É muito pouco provável que ataquemos de forma desorganizada. O físico é importante e o jogo tem 90 minutos”, ressaltou o treinador.

