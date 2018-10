Colo-Colo treina no CT do São Paulo sem Barrios e Valdivia

O Colo-Colo treinou na capital paulista na tarde desta segunda-feira. A equipe chilena, que enfrenta o Palmeiras nesta quarta, às 21h45 (de Brasília), no Allianz Parque, trabalhou bem ao lado da equipe alviverde, no CT do São Paulo.

Com escolta policial, Colo-Colo chegou ao CT do São Paulo. Daqui a pouquinho trago o aquecimento dos chilenos pra vocês #GazetaVerdao pic.twitter.com/j5coPMQphr — Bruno Calió (@b_calio) 1 de outubro de 2018

Diversos jornalistas estrangeiros viajaram com a delegação para cobrir La Bestia Negra, mas os periodistas só puderam acompanhar os reservas em campo. A equipe titular ficou na parte interna do CT e não veio para o gramado.

No domingo, Valdivia, Barrios e companhia disputaram o clássico contra a Universidad Católica e foram derrotados por 1 a 0. Foi o quinto revés consecutivo dos caciques, somando partidas por diferentes competições.

O desfalque certo para enfrentar o Palmeiras será o atacante Esteban Paredes, capitão da equipe chilena, que sofreu uma pancada na coxa esquerda no duelo contra a Católica e sequer viajou com o plantel.

Por ter perdido o jogo de ida por 2 a 0, em Santiago, o time treinado por Héctor Tapia precisa vencer o Palmeiras por três gols de diferença para avançar à semifinal. Se devolver o placar da primeira partida, a vaga será decidida nos pênaltis.