Técnico do Chelsea confirma Estêvão fora da temporada e coloca Copa em dúvida

O atacante brasileiro Estêvão vai perder o restante da temporada, e sua participação na Copa do Mundo segue em dúvida, afirmou nesta sexta-feira (24) o técnico interino do Chelsea, Calum McFarlane.

O jogador de 19 anos sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa durante a derrota por 1 a 0 para o Manchester United, na semana passada.

McFarlane, que assumiu o comando técnico em Stamford Bridge após a demissão de Liam Rosenior no início desta semana, falou à imprensa antes da semifinal da FA Cup de sua equipe contra o Leeds, no domingo.

"Estêvão, infelizmente, não voltará a jogar conosco nesta temporada", disse ele.

"Ele ficará afastado por um tempo. Portanto, é uma verdadeira pena, especialmente para alguém tão jovem e tão talentoso, mas estamos aqui para apoiá-lo e estar ao seu lado", continuou.

Estevao, Joao Pedro and Palmer update. 📲 — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 24, 2026

McFarlane foi perguntado se Estêvão conseguiria ir à Copa do Mundo, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México de 11 de junho a 19 de julho.

"Para ser sincero, não tenho certeza", disse ele. "Só sei que ele não estará à nossa disposição. Portanto, estou seguro de que ele tem grandes esperanças de ir à Copa do Mundo, mas não sei".

Estêvão, que comemorou seu 19º aniversário nesta sexta-feira, marcou cinco gols em onze partidas com a camisa do Brasil.

A Seleção, comandada por Carlo Ancelotti, inicia sua campanha no Grupo C da Copa do Mundo contra o Marrocos, em 13 de junho, antes de enfrentar o Haiti e a Escócia.

*Por AFP