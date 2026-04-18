Matheus Cunha marca, United vence clássico e deixa Chelsea fora do G5 do Inglês

O Manchester United venceu o Chelsea por 1 a 0 neste sábado, em pleno Stamford Bridge, pela 33ª rodada do Campeonato Inglês. O brasileiro Matheus Cunha balançou as redes e deu o triunfo ao time visitante, em uma tarde em que Estêvão deixou o campo lesionado do lado dos Blues ainda no primeiro tempo.

Estêvão sai machucado

O atacante Estêvão deixou o campo com dores na perna esquerda. O brasileiro sentiu em uma arrancada e finalizou a jogada, mas caiu no gramado instantes depois por volta dos 13 minutos. Ele precisou ser substituído e deu lugar a Garnacho.

A situação de Estêvão preocupa a Seleção Brasileira, uma vez que a Copa do Mundo está cada vez mais próxima. O técnico Carlo Ancelotti divulgará a lista final de convocados no próximo dia 18 de maio.

Situação na tabela

Com o resultado, o Manchester United se consolidou na terceira colocação da Premier League, chegando aos 58 pontos e voltando a vencer após dois jogos. Do outro lado, o Chelsea amargou a terceira derrota consecutiva e terminou a rodada fora do G5, aparecendo na sexta posição, com 48 pontos.

📋 Resumo do jogo

🔵 ⚪ CHELSEA 0 x 1 MANCHESTER UNITED 🔴 🟡

🏆 Competição: Campeonato Inglês (33ª rodada)

🏟️ Local: Stamford Bridge, em Londres (Inglaterra)

📅 Data: 18 de abril de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

GOL

⚽ Matheus Cunha, aos 43' do 1ºT (Manchester United)

Como foi o jogo?

Aos 32 minutos, o Chelsea teve uma das melhores chances do primeiro tempo. Enzo Fernández passou pela zaga do Manchester United e, após um bate e rebate, ficou com a bola. O meia finalizou colocado, mas a bola passou muito perto do gol e foi para fora.

Com 37 minutos, o Chelsea abriu o placar. Enzo Fernández bateu de fora da área e o goleiro Lammens espalmou. Palmer pegou o rebote e tocou para Delap, que completou para as redes, mas o gol foi anulado por impedimento.

E quem não faz, leva. O Manchester United abriu o placar aos 43 minutos do primeiro tempo. Mbeumo enfiou bola para Bruno Fernandes, que partiu pelo lado direito e cruzou para o meio. O brasileiro Matheus Cunha pisou na área e bateu de primeira, marcando o primeiro gol do jogo.

Segundo tempo

Aos 10 minutos, o Chelsea quase deixou tudo igual no placar. Após bola alçada para dentro da área. Delap subiu sozinho e cabeceou, mas acertou o travessão. No rebote, Casemiro afastou. Minutos depois, foi a vez de Fofana cabecear no travessão e quase empatar para os donos da casa.

BIG. THREE. POINTS! ✅🔥 — Manchester United (@ManUtd) April 18, 2026

Próximos jogos

CHELSEA 🔵 ⚪

Brighton x Chelsea (34ª rodada do Campeonato Inglêa)

(34ª rodada do Campeonato Inglêa) Data e horário: 21/04 (terça-feira), às 16h (de Brasília)

Local: Falmer Stadium, em Brighton (Inglaterra)

MANCHESTER UNITED 🔴 🟡