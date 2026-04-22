Estêvão corre risco de perder a Copa do Mundo por conta de lesão

Lesionado, Estêvão corre risco de não se recuperar até a Copa do Mundo. Após sair lesionado no duelo entre Chelsea e Manchester United, pelo Campeonato Inglês, o jornal The Athletic afirmou que o atacante brasileiro corre risco de desfalcar a Seleção Brasileira.

Segundo o jornal, Estêvão sofreu uma lesão de grau quatro no músculo posterior da coxa. Inicialmente se achava que os resultados dos exames mostravam uma contusão similar à que o atleta apresentou no início do ano, que o deixou fora dos gramados por 25 dias.

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Relembre a lesão de Estevão

Titular no confronto entre Chelsea e Manchester United pelo Campeonato Inglês, o atacante brasileiro começou bem o jogo. No entanto, aos 12 minutos, sentiu um problema físico ao arrancar em direção ao gol adversário, precisou ser substituído e deixou o gramado abatido.

Copa do Mundo

A Copa do Mundo de 2026 começa em 11 de junho, com a abertura no Estádio Azteca, no México, marcando a primeira edição do torneio disputada em três países e com 48 seleções. O Brasil está no Grupo C, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia, e estreia no dia 13 de junho, contra os marroquinos, em busca de iniciar bem a caminhada rumo ao hexacampeonato.