Chelsea anuncia a demissão do técnico Liam Rosenior

O Chelsea anunciou nesta quarta-feira a demissão do treinador Liam Rosenior. O inglês deixa o comando após a derrota, fora de casa, por 3 a 0 contra o Brighton, na última terça.

Club statement: Liam Rosenior — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 22, 2026



Em nota, o clube afirmou que a decisão foi tomada devido aos recentes resultados e atuações que não estavam dentro dos "padrões necessários".

"Esta não foi uma decisão tomada de ânimo leve pelo Clube, contudo, os resultados e atuações recentes ficaram aquém dos padrões necessários, havendo ainda muito em jogo nesta temporada. Todos no Chelsea FC desejam a Liam muito sucesso no futuro", escreveu o Chelsea.

Desempenho de Rosenior no Chelsea

Liam assumiu o comando do Chelsea no início de 2026. Desde lá, o clube somou 53 partidas, com 25 vitórias, 10 empates e 18 derrotas. O time de Londres vive um momento instável na reta final da temporada, com cinco derrotas consecutivas pelo Campeonato Inglês e com a eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões.

Para a partida diante do Leeds United, nesta sexta-feira, pela semifinal da Copa da Inglaterra, a equipe será comandada por Calum McFarlane, atual treinador do time sub-20 do Chelsea.

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Confira a nota completa divulgada pelo Chelsea:

"Em nome de todos no Chelsea FC, gostaríamos de deixar registrado nosso agradecimento a Liam e sua equipe por todos os esforços realizados durante o período em que estiveram no Clube.

Desde sua nomeação no meio da temporada, Liam sempre se comportou com a maior integridade e profissionalismo.

Esta não foi uma decisão tomada de ânimo leve pelo Clube, contudo, os resultados e atuações recentes ficaram aquém dos padrões necessários, havendo ainda muito em jogo nesta temporada. Todos no Chelsea FC desejam a Liam muito sucesso no futuro.

Calum McFarlane assumirá o comando da equipe como treinador interino até o final da temporada, com o apoio da atual comissão técnica do clube, enquanto buscamos a classificação para competições europeias e o avanço na Copa da Inglaterra.

Enquanto o Clube trabalha para trazer estabilidade ao cargo de Treinador Principal, realizaremos um processo de autoavaliação para fazer a nomeação certa a longo prazo."