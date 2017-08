Chelsea escolhe substituto para possível saída de Willian

Com o objetivo de ser ainda melhor do que na temporada passada, o Chelsea já pensa em um substituto para não deixar o elenco enfraquecido com possível saída do brasileiro Willian para o Barcelona. Segundo o jornal português Record, o clube inglês quer contratar o meia Willian Carvalho, do Sporting, ainda nesta janela de transferências, que se encerra no dia 31 de agosto.

Ainda não foram divulgados os valores, mas a tendência é que o valor gasto não seja prejudicial aos cofres da equipe londrina, já que caso Willian saia do Chelsea, o Barcelona deverá gastar mais do que os 38 milhões de euros (aproximadamente R$ 141, 2 milhões) que o West Ham pretende oferecer para ter o brasileiro.

O meia do Sporting é considerado um dos grandes valores do futebol português e que pode ser um dos principais jogadores da posição no cenário europeu caso tenha a oportunidade de jogar em um dos grandes times do continente. A ideia do Chelsea é que ele dispute a vaga de titular junto com o nigeriano Victor Moses, que retornou de empréstimo na temporada passada.

Pelo clube português William Carvalho esteve em 155 partidas e anotou 10 gols, e desde 2013 (quando retornou de empréstimo do Brugge) é um dos principais atletas do Sporting. O desempenho consistente e explosivo fez com que tivesse oportunidades na seleção portuguesa, e esteve no grupo que foi campeão da Eurocopa no ano passado, principal título na carreira do jogador.