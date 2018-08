Fabinho lamenta grande chance perdida e fica na bronca com arbitragem

O Ceará acabou sendo superado pelo São Paulo na manhã deste domingo em partida realizada no estádio do Morumbi pelo placar de 1 a 0, com gol marcado pelo lateral Bruno Peres. Apesar do resultado negativo, a atuação da equipe nordestina não foi vista como ruim pelo lateral direito Fabinho, que lamentou a grande chance perdida pela equipe quando o placar ainda não havia sido aberto.

“Tivemos oportunidade de sair na frente do placar, mas acabou que não aproveitamos. Conseguimos suportar bem a pressão do São Paulo, mas infelizmente, com a qualidade que eles têm, em um vacilo nosso eles aproveitaram e conseguiram abrir o resultado”, afirmou o atleta em entrevista ao Premiere.

Aos 18 minutos da etapa final, o atacante Leandro Carvalho fez uma linda jogada pela ponta direita e tabelou com Arthur na entrada da área. A bola acabou ficando com o jogador cara a cara com o goleiro são-paulino, que conseguiu fechar bem o ângulo e impedir o que seria a abertura do placar em favor do Ceará.

Pouco tempo depois o time da casa conseguiu abrir o placar com Bruno Peres recebendo bom passe de Diego Souza dentro da área. Para piorar a situação do Vozão, Leandro Carvalho foi expulso um minuto após o gol do São Paulo, fato que gerou a reclamação do lateral Fabinho.

“Na minha maneira de ver, houve algumas faltas para a equipe do São Paulo que ele não dava para a nossa. Conseguimos suportar bem a pressão do São Paulo e acabamos não aproveitando a nossa oportunidade quando ela surgiu”, completou o defensor.

Com 17 pontos conquistados, o Ceará aparece apenas na 19ª colocação, estando a quatro pontos da Chapecoense, que ainda joga nesta rodada. Vale lembrar que o Vovô ainda conta com um jogo a menos na competição, contra o Bahia, pela 15ª rodada. No próximo final de semana, a equipe visita o Flamengo no Maracanã.