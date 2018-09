Após rápida passagem pelo Santos, lateral Romário rescinde com o Ceará

Romário não é mais jogador do Ceará. Em anúncio feito nesta sexta-feira, a assessoria de imprensa do clube informou que o lateral esquerdo rescindiu seu contrato e, desta forma, deixa o Alvinegro de Porangabuçu no meio do empréstimo concedido pelo Santos, clube detentor de seus direitos. O vínculo com o time de Fortaleza tinha duração válida até dezembro deste ano.

O jogador de 26 anos de idade, que encerrou sua segunda passagem pelo Vovô, no entanto, não deve ser aproveitado pelo Peixe. A expectativa é de que ele volte a ser negociado, provavelmente com o Guarani-SP, que recentemente demonstrou interesse em contar com o mesmo.

Romário chegou ao Ceará pela primeira vez no início de 2017. Após o bom desempenho que teve na Série B do Campeonato Brasileiro no ano passado, contribuindo para que o Alvinegro conquistasse o título da competição, o lateral acertou sua ida ao Santos no início desta temporada. Foram apenas duas partidas disputadas pelo time da Vila Belmiro, que optou por liberá-lo em empréstimo a seu ex-clube.

Em 2018, foram 17 aparições do defensor pelo Vovô, sendo 13 delas como titular, mesclando entre Copa do Nordeste, Campeonato Cearense e Brasileirão. Ao todo, são 61 partidas com a camisa do time cearense, em duas passagens pelo clube.

Sem Romário no plantel, o Ceará viaja ao Rio de Janeiro neste final de semana, quando enfrenta o Flamengo, no Maracanã, pela rodada de número 22 da Série A do Campeonato Brasileiro. Os comandados de Lisca Doido ocupam a 19ª posição da tabela, com 17 pontos ganhos, cinco a menos que o Vitória, primeira equipe fora da zona do rebaixamento.