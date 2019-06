Vadão explica renovação e diz contar com veteranas em Tóquio 2020

O técnico da Seleção Brasileira feminina de futebol, Vadão, freou uma eventual renovação abrupta no time canarinho. Logo após a eliminação na Copa do Mundo diante da anfitriã França, o treinador disse contar com as jogadoras mais experientes nos Jogos Olímpicos de 2020, em Tóquio.

“Enquanto você tem atletas de peso e de ponta à disposição, você tem que utilizar. No ano que vem tem Olimpíada, só faltava eu chegar aqui e falar: ‘Não quero a Cristiane, não quero a Marta, não quero a Formiga. A gente vai renovar tudo’. Não é assim”, explicou Vadão, em entrevista coletiva.

“Temos que ir com a melhor equipe, logicamente renovando e colocando as atletas que têm qualidade para jogar na Seleção”, acrescentou, dando a entender que irá seguir no cargo de técnico ao menos até o ano que vem.

Nos Jogos de Tóquio, Formiga terá 42 anos, Cristiane, 35, e Marta, 34. Todas com idade e condições de defender a Seleção em mais um torneio importante e de ajudar as atletas mais jovens no processo de adaptação ao time principal, segundo Vadão.

“Quando a gente teve esses amistosos em que sofremos muito, nós colocamos várias atletas que não estavam jogando. E, naquele momento de pressão, essas atletas tiveram muita dificuldade”, recordou.

“Temos que ter cautela. Essa grande renovação deve acontecer após a Olimpíada. A Formiga provavelmente vai ter condição, a Marta, a Cristiane, essas atletas vão estar”, declarou o treinador, para quem a renovação está sendo feita paulatinamente.

“A gente começou esse processo desde que eu estou aqui, em 2014. Quando a sub-20 jogou o primeiro Mundial que eu estava aqui, puxei a Camilinha, a Andressinha, a Letícia goleira… algumas atletas foram puxadas já naquela época. Nessa outra safra trouxemos a Geyse, a Kathellen, a Daiane zagueira, tudo faz parte da renovação”, concluiu.