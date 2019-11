Tite monta Seleção Brasileira com cinco mudanças para quebrar sequência negativa

Querendo interromper a maior sequência negativa desde que assumiu a Seleção Brasileira, o técnico Tite comandou seu último treino antes do confronto desta terça-feira, às 10h30 (de Brasília), contra a Coreia do Sul. A sessão, que foi aberta para a imprensa, revelou cinco mudanças interessantes para o amistoso que encerra a preparação para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

A defesa é o setor que sofrerá mais alterações. Por conta de uma lesão no músculo adutor da coxa direita, Alex Sandro é desfalque certo para a partida. Renan Lodi, do Atlético de Madrid, já treinou na lateral-esquerda e assumirá a vaga. O treinador também vai promover a entrada de Marquinhos. O zagueiro substituíra seu companheiro de PSG, Thiago Silva.

Titular absoluto na era Tite, Casemiro também assistirá o duelo do banco de reservas. Fabinho, destaque do Liverpool na conquista da Liga dos Campeões da última temporada, foi o escolhido para preencher a lacuna deixada pelo volante do Real Madrid. Com a mudança, o técnico pretende aprimorar a saída de bola.

Apesar da maior posse de bola contra a Argentina, a Seleção demonstrou certa incapacidade de criar e finalizar as jogadas ofensivas. Diante disso, o comandante da Amarelinha colocou Philippe Coutinho e Richarlison no lugar de Willian e Roberto Firmino.

No gramado do estádio Mohammed bin Zayed, casa do Al-Jazira, a comissão técnica inaugurou o trabalho com um treino tático. Em um primeiro momento, o foco foi o posicionamento da equipe na defesa. Antes das cobranças de bola parada, Tite exigiu velocidade nas transições e viradas de jogo.

Diante disso, o Brasil deve entrar em campo com: Alisson, Danilo, Marquinhos, Éder Militão e Alex Sandro; Fabinho, Arthur e Lucas Paquetá; Gabriel Jesus, Philippe Coutinho e Richarlison.