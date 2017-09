Tite confirma Fernandinho e Firmino como titulares contra a Colômbia

A Seleção Brasileira treinou pela última vez antes de enfrentar a Colômbia durante tarde desta segunda-feira, em Barranquilla. Após trabalhar no Estádio Municipal Roberto Melendez, sede da partida pelas Eliminatórias, o técnico Tite confirmou um total de quatro alterações na equipe titular.

Suspenso, o lateral esquerdo Marcelo será substituído por Filipe Luís. Na zaga, Thiago Silva entra no lugar de Miranda, cortado após choque com Alisson contra o Equador. Para completar, por opção do treinador, Fernandinho e Firmino assumem os lugares de Casemiro e Gabriel Jesus, respectivamente.

“Precisamos fortalecer e consolidar o time, mantendo as funções, mas com pequenas diferenças de característica. O Firmino oferece as jogadas combinadas e o Fernandinho tem mobilidade e domínio da posição. São jogadores de alto nível. Lá na frente, vou ter necessidade. É inevitável”, afirmou Tite.

Durante os poucos minutos abertos à imprensa do treinamento desta segunda-feira, o técnico Tite ensaiou a seguinte formação titular Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Filipe Luís; Fernandinho; Willian, Paulinho, Renato Augusto e Neymar; Firmino.

“Esse adjetivo não serve para mim”, disse Tite, rejeitando o termo “reservas” para descrever suas novidades contra a Colômbia. “O Filipe Luís foi muito bem quando o Marcelo não jogou. O Thiago Silva teve a chance de entrar no último jogo e também foi muito bem”, completou.

De acordo com Tite, o meia Philippe Coutinho já tem condições físicas de suportar uma partida inteira, mas, como está longe da melhor forma técnica, permanecerá entre os reservas, como Willian como titular. “Em parte do jogo, dependendo das circunstâncias, podemos contar com ele”, explicou o técnico.

Com 36 pontos ganhos, já classificada à Copa do Mundo, a Seleção Brasileira lidera as Eliminatórias, seguida justamente pela Colômbia, que soma 25. O duelo entre as duas equipes está marcado para as 17h30 (de Brasília) desta terça-feira, no Estádio Municipal Roberto Melendez.