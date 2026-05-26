Seleção Brasileira inicia preparação para a Copa de 2026; veja programação

A Seleção Brasileira inicia nesta terça-feira a preparação para o amistoso contra o Panamá, marcado para domingo, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã. A atividade abre oficialmente o ciclo final rumo à Copa do Mundo de 2026 e marca o começo dos trabalhos presenciais da comissão comandada por Carlo Ancelotti na Granja Comary, em Teresópolis (RJ).

Os primeiros integrantes da comissão técnica e da diretoria de seleções chegam ainda nesta terça ao centro de treinamentos da CBF. Já Carlo Ancelotti, o coordenador Rodrigo Caetano e o gerente Cícero Souza desembarcam na manhã de quarta-feira, mesmo dia em que os atletas convocados iniciam a apresentação oficial.

Volante chega nesta terça

O volante Casemiro será o único jogador a se apresentar antecipadamente, ainda nesta terça. Os demais convocados chegam na quarta-feira para avaliações físicas e clínicas antes do primeiro treinamento, marcado para o fim da tarde e fechado para a imprensa.

A CBF montou uma logística especial para garantir a chegada dos atletas à Granja Comary. Helicópteros foram fretados para transportar os jogadores e evitar atrasos causados pelo trânsito entre o Rio de Janeiro e Teresópolis.

Dias de treinamento

Os treinamentos na Granja acontecerão entre os dias 27 e 30 de maio, às 17h, 15h30 e 11h, respectivamente, além das entrevistas coletivas programadas pela comissão técnica.

Por conta da final da final da Champions League, marcada para o dia 30 de maio, em Budapeste, Marquinhos, Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães se integrarão diretamente à delegação brasileira nos Estados Unidos, sede da reta final da preparação antes da Copa.

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Atletas que ainda entrarão em campo por seus clubes nesta semana também têm apresentação prevista normalmente para quarta-feira. É o caso de Neymar, que disputa a Sul-Americana pelo Santos, além de jogadores do Flamengo envolvidos na Libertadores.

Além dos 23 convocados, a comissão técnica chamou o goleiro Léo Nannetti, do Flamengo, para completar os treinamentos, seguindo a metodologia de trabalhar com quatro arqueiros nas atividades. Os jovens Felipe Souza, do Botafogo, e Bruno Ribeiro, do Vasco da Gama, também participarão da preparação como convidados da Seleção sub-20.

Amistoso no Maracanã

O amistoso contra o Panamá, marcado para o domingo, será o último compromisso da Seleção Brasileira em solo nacional antes da viagem para os Estados Unidos, onde a equipe seguirá a preparação para a Copa do Mundo de 2026. A bola rola no Maracanã, às 18h30.

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Confira a programação de treinos do Brasil

Quarta-feira (27)

Apresentação dos atletas

Avaliações médicas

17h - Treino

Quinta-feira (28)

Avaliações médicas

13h - Entrevista coletiva

15h30 - Treino

Sexta-feira (29)

9h - Entrevista coletiva

11h - Treino

Avaliações médicas

Sábado (30)

9h - Entrevista coletiva

10h30 - Treino

Viagem para o Rio de Janeiro

Domingo (31)

18h30 - Brasil x Panamá - Maracanã