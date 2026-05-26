Seleção Brasileira inicia preparação para a Copa de 2026; veja programação

A Seleção Brasileira inicia nesta terça-feira a preparação para o amistoso contra o Panamá, marcado para domingo, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã. A atividade abre oficialmente o ciclo final rumo à Copa do Mundo de 2026 e marca o começo dos trabalhos presenciais da comissão comandada por Carlo Ancelotti na Granja Comary, em Teresópolis (RJ).
Os primeiros integrantes da comissão técnica e da diretoria de seleções chegam ainda nesta terça ao centro de treinamentos da CBF. Já Carlo Ancelotti, o coordenador Rodrigo Caetano e o gerente Cícero Souza desembarcam na manhã de quarta-feira, mesmo dia em que os atletas convocados iniciam a apresentação oficial.
Volante chega nesta terça
O volante Casemiro será o único jogador a se apresentar antecipadamente, ainda nesta terça. Os demais convocados chegam na quarta-feira para avaliações físicas e clínicas antes do primeiro treinamento, marcado para o fim da tarde e fechado para a imprensa.
A CBF montou uma logística especial para garantir a chegada dos atletas à Granja Comary. Helicópteros foram fretados para transportar os jogadores e evitar atrasos causados pelo trânsito entre o Rio de Janeiro e Teresópolis.
Dias de treinamento
Os treinamentos na Granja acontecerão entre os dias 27 e 30 de maio, às 17h, 15h30 e 11h, respectivamente, além das entrevistas coletivas programadas pela comissão técnica.
Por conta da final da final da Champions League, marcada para o dia 30 de maio, em Budapeste, Marquinhos, Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães se integrarão diretamente à delegação brasileira nos Estados Unidos, sede da reta final da preparação antes da Copa.
Ver essa foto no Instagram
Atletas que ainda entrarão em campo por seus clubes nesta semana também têm apresentação prevista normalmente para quarta-feira. É o caso de Neymar, que disputa a Sul-Americana pelo Santos, além de jogadores do Flamengo envolvidos na Libertadores.
Além dos 23 convocados, a comissão técnica chamou o goleiro Léo Nannetti, do Flamengo, para completar os treinamentos, seguindo a metodologia de trabalhar com quatro arqueiros nas atividades. Os jovens Felipe Souza, do Botafogo, e Bruno Ribeiro, do Vasco da Gama, também participarão da preparação como convidados da Seleção sub-20.
Amistoso no Maracanã
O amistoso contra o Panamá, marcado para o domingo, será o último compromisso da Seleção Brasileira em solo nacional antes da viagem para os Estados Unidos, onde a equipe seguirá a preparação para a Copa do Mundo de 2026. A bola rola no Maracanã, às 18h30.
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Confira a programação de treinos do Brasil
Quarta-feira (27)
- Apresentação dos atletas
- Avaliações médicas
- 17h - Treino
Quinta-feira (28)
- Avaliações médicas
- 13h - Entrevista coletiva
- 15h30 - Treino
Sexta-feira (29)
- 9h - Entrevista coletiva
- 11h - Treino
- Avaliações médicas
Sábado (30)
- 9h - Entrevista coletiva
- 10h30 - Treino
- Viagem para o Rio de Janeiro
Domingo (31)
18h30 - Brasil x Panamá - Maracanã