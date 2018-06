Seleção lidera ranking de engajamento digital; Neymar é o 2º entre jogadores

O Brasil é a seleção nacional com maior engajamento digital do mundo. Segundo estudo do Instituto Mapa e do Mr. Predictions, empresas da área de Ciência de Dados e Análise Preditiva, a Seleção Brasileira é a seleção com mais seguidores nas quatro principais plataformas digitais de mídias sociais (Facebook, Twitter, Instagram e YouTube).

Somando as quatro plataformas, o Brasil, que tem o maior número de seguidores do Facebook, conta com pouco mais de 19 milhões de seguidores. Logo atrás vem o México, seleção mais forte no Twitter, que soma 18,6 milhões. A Inglaterra é a terceira, com 18,9 milhões. Na quarta posição, a França, líder de seguidores no Instagram e no YouTube, conta com 15,5 milhões. Atual campeã, a Alemanha soma 11,7 milhões.

Entre os jogadores, Cristiano Ronaldo é, de longe, o jogador com mais engajamento digital. O atual melhor do mundo é o líder de seguidores nas quatro plataformas e conta com 323 milhões no total. O brasileiro Neymar, craque do PSG, é o segundo com 194,5 milhões de seguidores. Já o astro Lionel Messi é o terceiro colocado, com 183,5 milhões de seguidores. Completam o top 5 o colombiano James Rodriguez, com 86 milhões de seguidores, e o galês Gareth Bale, com 79 milhões.

Ranking de engajamento digital de seleções (em seguidores)

1: Brasil – 19 milhões

2: México – 18,6 milhões

3: Inglaterra – 12,9 milhões

4: França – 12,5 milhões

5: Alemanha – 11,7 milhões

6: Colômbia – 9 milhões

7: Argentina – 8,8 milhões

8: Espanha – 7 milhões

9: Portugal – 6 milhões

10: Peru – 3,2 milhões

Ranking de engajamento digital de jogadores (em seguidores)

1: Cristiano Ronaldo – 323 milhões

2: Neymar – 194 milhões

3: Messi: 183 milhões

4: James Rodriguez – 86 milhões

5: Gareth Bale – 79 milhões

6: Andrés Iniesta – 73 milhões

7: Mesut Özil – 70 milhões

8: Zlatan Ibrahimovic – 64 milhões

9: Sergio Ramos – 62 milhões

10: Luis Suarez – 61 milhões