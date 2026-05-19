Com quatro do Fla, Seleção tem lista com mais jogadores do futebol brasileiro desde 2002

A convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 marcou o maior número de jogadores atuando no futebol brasileiro em uma lista final do Mundial desde a conquista do pentacampeonato, em 2002. Dos 26 nomes escolhidos por Carlo Ancelotti, sete jogam atualmente no país.

Entre os convocados estão Weverton, do Grêmio, Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira e Lucas Paquetá, do Flamengo, Danilo Santos, do Botafogo, e Neymar, do Santos. O destaque fica para o Rubro-Negro, clube com mais representantes na lista, com quatro atletas chamados pelo treinador italiano.

O número representa uma quebra no padrão recente da Seleção Brasileira, cada vez mais formada por jogadores que atuam no exterior. Desde a Copa do Mundo de 2002, o Brasil não levava tantos atletas do futebol nacional para um Mundial.

Na campanha do pentacampeonato, Luiz Felipe Scolari convocou 12 jogadores que atuavam no país. Naquela edição, clubes como Corinthians, São Paulo, Grêmio, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Athletico-PR e Atlético-MG tiveram representantes na equipe campeã.



Já nas últimas cinco Copas do Mundo, a presença de atletas do futebol brasileiro foi significativamente menor. Em 2006, 2010, 2018 e 2022, apenas três jogadores que atuavam no país foram convocados. Em 2014, foram quatro.

Números de jogadores do futebol brasileiro convocados:

2002: Marcos (Palmeiras), Dida (Corinthians), Rogério Ceni (São Paulo), Belletti (São Paulo), Anderson Polga (Grêmio), Gilberto Silva (Atlético-MG), Kléberson (Athletico-PR), Vampeta (Corinthians), Juninho Paulista (Flamengo), Kaká (São Paulo), Edílson (Cruzeiro) e Luizão (Grêmio).

Marcos (Palmeiras), Dida (Corinthians), Rogério Ceni (São Paulo), Belletti (São Paulo), Anderson Polga (Grêmio), Gilberto Silva (Atlético-MG), Kléberson (Athletico-PR), Vampeta (Corinthians), Juninho Paulista (Flamengo), Kaká (São Paulo), Edílson (Cruzeiro) e Luizão (Grêmio). 2006: Rogério Ceni (São Paulo), Mineiro (São Paulo) e Ricardinho (Corinthians).

Rogério Ceni (São Paulo), Mineiro (São Paulo) e Ricardinho (Corinthians). 2010: Gilberto (Cruzeiro), Kléberson (Flamengo) e Robinho (Santos).

Gilberto (Cruzeiro), Kléberson (Flamengo) e Robinho (Santos). 2014: Jefferson (Botafogo), Victor (Atlético-MG), Fred (Fluminense) e Jô (Atlético-MG).

Jefferson (Botafogo), Victor (Atlético-MG), Fred (Fluminense) e Jô (Atlético-MG). 2018: Cássio (Corinthians), Fagner (Corinthians) e Geromel (Grêmio).

Cássio (Corinthians), Fagner (Corinthians) e Geromel (Grêmio). 2022: Weverton (Palmeiras), Everton Ribeiro (Flamengo) e Pedro (Flamengo).

Weverton (Palmeiras), Everton Ribeiro (Flamengo) e Pedro (Flamengo). 2026: Weverton (Grêmio), Alex Sandro (Flamengo), Danilo (Flamengo), Léo Pereira (Flamengo), Danilo Santos (Botafogo), Lucas Paquetá (Flamengo) e Neymar (Santos).

A Copa do Mundo de 2026 será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá entre os dias 11 de junho e 19 de julho. O Brasil está no Grupo C, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia.

Detalhes dos jogos do Brasil na Copa do Mundo

Brasil x Marrocos (primeira rodada da fase de grupos)

Data e horário: 13/06 (sábado), às 19h (de Brasília)

Local: MetLife Stadium, em East Rutherford (EUA)

Brasil x Haiti (segunda rodada da fase de grupos)

Data e horário: 19/06 (sexta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA)

Escócia x Brasil (terceira rodada da fase de grupos)

Data e horário: 19/06 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)