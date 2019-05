Seleção já tem diagnóstico sobre problema no joelho de Neymar

Neymar deu um verdadeiro susto em todos na tarde dessa terça-feira ao sair do treino da Seleção Brasileira mancando, muito irritado, com dores no joelho esquerdo. Mas, realmente não passou de um susto.

Acompanhado do médico Rodrigo Lasmar, o jogador fez exames de imagem durante a noite e o diagnóstico é de alívio. Segundo o comunicado oficial da CBF, “foi descartada qualquer lesão de gravidade”.

O camisa 10 seguirá em tratamento e em observação por causa das dores. A partir de agora, Neymar será reavaliado todos os dias. Nesta quarta, a atividade na Granja Comary, em Teresópolis-RJ, está marcada para às 16h, mas só deve ter os primeiros 30 minutos abertos à imprensa.

Histórico

Em março de 2018, Neymar precisou operar o quinto metatarso do pé direito, o que comprometeu sua atuação na Copa do Mundo da Rússia. Em janeiro desse ano, a mesma lesão voltou à tona e deixou o craque três meses afastado.