Neymar sente o joelho e deixa o treino da Seleção mancando

No retorno da Seleção Brasileira aos treinos na Granja Comary, Neymar virou motivo de preocupação. Nos minutos finais da atividade, o atacante sentiu, aparentemente, o joelho esquerdo logo após uma finalização a gol.

O treino parou por alguns segundos e foi retomado em seguida. Mas, ao correr para receber um lançamento, Neymar percebeu que não tinha condições e achou melhor deixar o campo.

Imediatamente, o médico Rodrigo Lasmar foi ao encontro do atleta e os dois seguiram juntos, conversando, à área interna do CT. De fato, Neymar caminhava mancando com a perna esquerda.

Logo após o problema, a CBF, por meio de comunicado oficial, avisou que Neymar já estava em observação por causa de um “desconforto no joelho”.

De resto, as novidades se deram pelo quinteto formado por Arthur, Coutinho, Daniel Alves, Marquinhos e Éder Militão, que trabalharam pela primeira vez com o grupo que jogará a Copa América.

Taffarel também chegou nessa terça-feira depois de concluir seus trabalhos no Galatasaray-TUR. O preparador de goleiros Mauri Lima, que estava suprindo a ausência do tetracampeão, seguiu com a comissão canarinho, inclusive ao lado de Taffarel, no campo.

No treino, Tite usou metade do campo e armou a equipe sem colete com Daniel Alves, Marquinhos, Bruno (sub-20) e Alex Sandro; Casemiro, Arthur e Martinelli (sub-20); Neymar, David Neres e Gabriel Jesus.

O time de colete tinha Militão, Thiago Silva, Filipe Luís, Fernandinho, Allan, Coutinho, Richarlison e mais jogadores sub-20.

O treinador intercalou movimentações em bloco de ataque e defesa. Antes de sentir o joelho esquerdo, Neymar vinha sendo o grande destaque, com dribles, passes e gols. O atacante só não escapou de uma linda caneta aplicada pelo lateral da base do Cruzeiro, Weverton.

Nesta quarta, o grupo deve ser reforçado com as chegadas de Miranda e Lucas Paquetá. O treino está novamente marcado para o período da tarde, dessa vez com apenas alguns minutos iniciais abertos à imprensa.