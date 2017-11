Seleção feminina goleia em primeiro amistoso contra o Chile

A Seleção Brasileira feminina de futebol não passou por apuros no primeiro dos dois amistosos contra o Chile, que sediou o confronto na cidade de Ovalle. Na noite deste sábado, as comandadas do técnico Vadão não se intimidaram com a torcida e golearam as adversárias por 4 a 0.

O Brasil abriu o placar logo aos dois minutos de jogo, com Érika. A atleta do Paris Saint-Germain recebeu levantamento de Marta na grande área e testou para o gol. O time canarinho ampliou a vantagem também de cabeça. Aos quatro minutos, após cobrança de escanteio pela esquerda, Rafaelle apareceu dentro da pequena área para marcar o seu tento.

O terceiro gol brasileiro foi anotado aos 23 minutos da primeira etapa. Bia recebeu cruzamento da esquerda e bateu rasteiro, sem chances para a arqueira chilena. Na etapa complementar, o time da casa colocou muitas jogadoras em frente à área e se defendeu melhor. Assim, só sofreu mais um gol, feito por Marta, que converteu pênalti sofrido por Ludmila.

O técnico Vadão, que promoveu seis alterações no decorrer do confronto, mandou a campo a seguinte formação: Bárbara; Letícia (Daiane), Bruna, Rafaelle e Rilany; Érika (Gabi), Andressinha, Thaisinha (Raquel) e Marta (Joyce); Debinha (Ludmilla) e Bia Zaneratto (Geyse).

Brasil e Chile se enfrentarão mais uma vez na próxima terça-feira, às 21 horas (de Brasília), em La Serena. As duas equipes se prepararam para a disputa da Copa América de 2018, que será realizada no Chile, entre os dias 4 e 22 de abril.