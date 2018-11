Seleção define numeração para amistosos com Uruguai e Camarões

A Seleção Brasileira divulgou nesta terça-feira a numeração que será usada pelos convocados do técnico Tite nos amistosos contra o Uruguai e Camarões. Na lista, não há grandes novidades. Os principais nomes do time canarinho usarão os mesmos números que já vinham adotando anteriormente.

Rafinha Alcântara, que foi chamado às pressas para substituir Casemiro, cortado por conta de uma entorse no tornozelo direito, ficou com a camisa 11, que geralmente pertence a Philippe Coutinho, outro titular de Tite que ficou de fora devido a uma lesão no bíceps femoral esquerdo.

Renato Augusto, chamado para preencher a vaga de Coutinho, usará a camisa 8, como sempre fez quando foi lembrado por Tite. Já Alex Sandro, que ficará na vaga de Marcelo, se recuperando de uma lesão no bíceps femoral direito, vestirá a 12.

O Brasil entra em campo na próxima sexta-feira, quando encara o Uruguai, às 18h (de Brasília), no Emirates Stadium, casa do Arsenal, em Londres, na Inglaterra. Já na terça-feira seguinte, o time canarinho enfrenta Camarões, às 17h30, desta vez no Stadium MK, que pertence ao Milton Keynes, clube da Quarta Divisão inglesa.