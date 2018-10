Recepcionada com flores, Seleção Brasileira desembarca na Arábia

No começo da noite desta quarta-feira, após aproximadamente sete horas de voo, a Seleção Brasileira desembarcou no aeroporto de Riad, capital da Arábia Saudita e local onde enfrentará os donos da casa, na sexta-feira, às 15 horas (de Brasília), no King Saud University Stadium, em partida amistosa.

Por meio de uma publicação em português nas redes sociais, a Federação Árabe de Futebol deu boas-vindas à delegação brasileira. Os jogadores e a comissão técnica ainda receberam flores amarelas de crianças sauditas vestidas com a camisa da Seleção.

Além do duelo contra os anfitriões, o Brasil terá pela frente a Argentina, convocada pelo treinador interino Lionel Scaloni e sem Messi. A partida será realizada na cidade saudita de Jeddah, próxima do Mar Vermelho, e está programada para a próxima terça-feira, às 14h45 (de Brasília).

Pela manhã, antes da viagem, em Londres, Tite comandou o último treino da Seleção antes do confronto contra a Arábia Saudita. No entanto, a equipe titular para o duelo já havia sido confirmada na atividade da terça-feira: Ederson, Fabinho, Marquinhos, Pablo e Alex Sandro; Casemiro; Fred, Renato Augusto, Coutinho e Neymar; Gabriel Jesus.

Veja também: Seleção Brasileira terá choque térmico e cartilha a seguir na Arábia