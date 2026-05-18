Convocado para a Copa, Lucas Paquetá desabafa: “Passei por muita coisa ruim”

Convocado por Carlo Ancelotti para disputar a Copa do Mundo de 2026, o meia Lucas Paquetá celebrou o retorno à Seleção Brasileira e afirmou viver um dos momentos mais especiais da carreira. O jogador destacou a importância do Clube de Regatas do Flamengo em sua retomada no futebol brasileiro e revelou emoção por disputar o segundo Mundial da carreira.

Paquetá afirmou que voltar ao Flamengo foi fundamental para recuperar a felicidade dentro de campo e, consequentemente, voltar ao radar da Seleção comandada por Ancelotti.

“Cara, acho que o Flamengo me deu essa oportunidade, sou muito grato. Quando voltei, volto para ficar perto do meu clube do coração, para estar jogando feliz e isso que fez eu ter sido visto por Ancelotti. Agora, pelo meu respeito ao clube, é continuar trabalhando, fazendo o que eu amo para no momento certo irmos atrás desse sonho”, declarou o jogador à Cazé TV.

O meia também falou sobre a emoção de disputar uma Copa do Mundo, classificando a competição como o maior sonho possível para um jogador profissional.

“É um sentimento único, um sonho de criança que a gente vive, não há nada igual a uma Copa do Mundo”, afirmou.

Durante a entrevista, Paquetá ressaltou ainda a relação construída com Carlo Ancelotti e garantiu estar preparado para cumprir qualquer função tática necessária dentro da equipe brasileira.

“A gente vai ter muito claro a função de cada um. Ancelotti me conhece muito bem, sabe minhas qualidades. Estou muito feliz, estou para ajudar, vou estar fazendo o meu melhor, para que, no final, a Seleção vença”, explicou.

METE DANÇA, MEU CONVOCADO! 👏🏽🕺🏻 Foi um ciclo de desafios e obstáculos, mas todos superados com muita fé, dedicação e muito talento. Nada melhor do que voltar pra sua casa e ser convocado para o Mundial representando a Nação e o seu time do coração. Lucas Paquetá estará na Copa… pic.twitter.com/xyi4rP20VE — Flamengo (@Flamengo) May 18, 2026

O jogador também relembrou os momentos difíceis vividos ao longo do ciclo até a Copa e citou as críticas recebidas nos últimos anos. Segundo ele, a convocação representa uma recompensa por toda a dedicação dentro e fora de campo.

“É muito especial. Vivi muitos momentos durante esse ciclo, acho que Deus fez muitas coisas na minha vida. A gente passou por tudo isso escutando coisas muito ruins. É um motivo muito especial, muito trabalho e dedicação, que a honra de Deus nos alcança. Feliz demais pela segunda Copa do Mundo”, completou.

A Seleção Brasileira está no Grupo C da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti. O torneio será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá entre os dias 11 de junho e 19 de julho de 2026.

Detalhes dos jogos do Brasil na Copa do Mundo

Brasil x Marrocos (primeira rodada da fase de grupos)

Data e horário: 13/06 (sábado), às 19h (de Brasília)

Local: MetLife Stadium, em East Rutherford (EUA)

Brasil x Haiti (segunda rodada da fase de grupos)

Data e horário: 19/06 (sexta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA)

Escócia x Brasil (terceira rodada da fase de grupos)

Data e horário: 19/06 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)