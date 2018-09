Neymar parabeniza Richarlison e reclama de árbitro de amistoso

O atacante Neymar foi um dos destaques do Brasil na vitória por 5 a 0 sobre El Salvador, alcançada na noite de terça-feira. Autor do primeiro gol em Washington, o astro parabenizou o jovem Richarlison e reclamou do árbitro norte-americano Jair Marrufo.

De penalti, Neymar inaugurou o marcador contra El Salvador. Ainda no primeiro tempo, ele ofereceu assistências para Richarlison e Philippe Coutinho aumentarem a vantagem. Na etapa complementar, o ex-jogador do Fluminense marcou mais e Marquinhos, após escanteio cobrado por Neymar, fechou o placar.

“Ele é uma figura”, disse o atacante do Paris Saint-Germain, sobre Richarlison. “Parabenizo pela partida, por tudo que tem feito e por chegar até aqui. É um menino novo, que tem muito a evoluir. Estou feliz por dar a assistência e por ele não só ter feito o gol, mas também a dança”, completou, rindo da comemoração do companheiro.

Na etapa inicial do confronto disputado nos Estados Unidos, o árbitro Jair Marrufo entendeu que Neymar procurou cavar um pênalti e mostrou o cartão amarelo. Insatisfeito com a decisão, o atacante reclamou asperamente do juiz norte-americano.

“Pela grandeza do Brasil, árbitros como esse não podem apitar nossos jogos, porque é difícil para nós, jogadores. A gente vem defender nossa seleção e tem um lance como esse, de (o juiz) querer aparecer e ser o protagonista. É falta de respeito não só comigo, mas com todos do grupo”, afirmou Neymar.

O atacante, por outro lado, ficou contente com os primeiros dois jogos do Brasil após a eliminação na Rússia. “Avaliamos de forma positiva. Estamos um pouco mais aliviados, porque sabemos o que sofremos na Copa do Mundo. Voltar à Seleção é um orgulho e uma honra”, definiu, após triunfos sobre Estados Unidos e El Salvador.