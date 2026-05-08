CBF divulga informações sobre a venda de ingressos para o amistoso entre Brasil e Panamá no Maracanã

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira as informações sobre data de abertura das vendas e valores dos ingressos para o amistoso da Seleção Brasileira contra o Panamá. O último jogo da Seleção em solo brasileiro antes da Copa do Mundo de 2026 será realizado no dia 31 de maio (domingo), às 17h (de Brasília), no Maracanã.

Atenção, nação verde e amarela! Falta pouco para abrirmos a venda de ingressos para a despedida oficial da Seleção Brasileira no Brasil! Contamos com a energia de vocês para embarcarmos rumo ao hexa. 💚💛 pic.twitter.com/R3COr7cyyD — brasil (@CBF_Futebol) May 8, 2026

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Quando abrem as vendas?

Os clientes do Banco Itaú terão acesso a uma carga de ingressos exclusiva, vendida antes da abertura para o público geral. A compra poderá ser efetuada com qualquer cartão do banco, na pré-venda que será iniciada às 10h (de Brasília) da próxima quarta-feira (13 de maio). As vendas destes ingressos serão finalizadas ao se atingir o limite do estoque, ou às 10h (de Brasília) da quinta-feira, quando se iniciam as vendas ao público geral. Os ingressos serão comercializados oficialmente através do site Futebol Card, com o limite de quatro ingressos por compra.

Valores

•⁠ ⁠Setor Norte - Inteira R$100 / Meia: R$50

•⁠ ⁠Setor Sul = Inteira: R$150 / Meia: R$75

•⁠ ⁠Setor Leste Superior: Inteira: R$200 / Meia: R$100

•⁠ Setor ⁠Leste Inferior - Inteira: R$300 / Meia: R$150

•⁠ ⁠Setor Oeste Inferior - Inteira: R$400 / Meia: R$200

Cadastro de reconhecimento facial

Para realizar o cadastro faacial será necessário documento com foto: RG ou CNH. Menores de idade sem documentos com foto poderão fazer a biometria usando Certidão de Nascimento com CPF. Para estrangeiros funcionará com Passaporte ou Documento Nacional de Identidade.

As pessoas que fizeram cadastramento facial para o ultimo jogo do Brasil no Maracanã já estão no banco de dados. Contudo, o banco de dados não é unificado com os de Flamengo e Fluminense, sendo assim, pessoas que possuam de um dos clubes, mas que não fizeram no último jogo do Brasil, precisarão fazer novamente.

Informações do jogo:

🟡 🟢 Brasil x Panamá 🔵⚪ 🔴

🏆 Competição: Amistoso internacional

📅 Data: 31 de maio de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 17h (de Brasília)

🏟️ Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)