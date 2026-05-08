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CBF divulga informações sobre a venda de ingressos para o amistoso entre Brasil e Panamá no Maracanã

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(Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 08/05/2026 às 19:24

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira as informações sobre data de abertura das vendas e valores dos ingressos para o amistoso da Seleção Brasileira contra o Panamá. O último jogo da Seleção em solo brasileiro antes da Copa do Mundo de 2026 será realizado no dia 31 de maio (domingo), às 17h (de Brasília), no Maracanã.

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Quando abrem as vendas?

Os clientes do Banco Itaú terão acesso a uma carga de ingressos exclusiva, vendida antes da abertura para o público geral. A compra poderá ser efetuada com qualquer cartão do banco, na pré-venda que será iniciada às 10h (de Brasília) da próxima quarta-feira (13 de maio). As vendas destes ingressos serão finalizadas ao se atingir o limite do estoque, ou às 10h (de Brasília) da quinta-feira, quando se iniciam as vendas ao público geral. Os ingressos serão comercializados oficialmente através do site Futebol Card, com o limite de quatro ingressos por compra.

Valores

•⁠ ⁠Setor Norte - Inteira R$100 / Meia: R$50
•⁠ ⁠Setor Sul = Inteira: R$150 / Meia: R$75
•⁠ ⁠Setor Leste Superior: Inteira: R$200 / Meia: R$100
•⁠ Setor ⁠Leste Inferior - Inteira: R$300 / Meia: R$150
•⁠ ⁠Setor Oeste Inferior - Inteira: R$400 / Meia: R$200

Cadastro de reconhecimento facial

Para realizar o cadastro faacial será necessário documento com foto: RG ou CNH. Menores de idade sem documentos com foto poderão fazer a biometria usando Certidão de Nascimento com CPF. Para estrangeiros funcionará com Passaporte ou Documento Nacional de Identidade.

As pessoas que fizeram cadastramento facial para o ultimo jogo do Brasil no Maracanã já estão no banco de dados. Contudo, o banco de dados não é unificado com os de Flamengo e Fluminense, sendo assim, pessoas que possuam de um dos clubes, mas que não fizeram no último jogo do Brasil, precisarão fazer novamente.

Informações do jogo:

🟡🟢Brasil x Panamá🔵⚪🔴

🏆 Competição: Amistoso internacional
📅 Data: 31 de maio de 2026 (domingo)
Horário: 17h (de Brasília)
🏟️ Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

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