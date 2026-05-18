“Tivemos que ouvir calados”: pai de Neymar celebra convocação do filho à Copa

A convocação de Neymar para a Copa do Mundo de 2026 emocionou não apenas grande parte dos torcedores brasileiros, mas também a família do camisa 10. Após o anúncio oficial feito por Carlo Ancelotti nesta segunda-feira, Neymar Pai publicou uma homenagem nas redes sociais celebrando o retorno do filho à Seleção Brasileira depois de quase três anos afastado por lesão.

Oempresário relembrou as dificuldades enfrentadas desde a grave lesão sofrida por Neymar em outubro de 2023, durante a derrota do Brasil para o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O pai do jogador falou sobre o período de recuperação, as críticas recebidas e o silêncio adotado pela família durante os momentos mais difíceis.

“Poderia escrever sobre as dores e as dúvidas que nos assombraram desde aquela lesão em Montevidéu... Ou poderia lembrar de alguns comentários que tivemos que ler e ouvir calados durante o processo. Mas hoje é um dia feliz”, escreveu em seu Instagram.

Neymar também foi lembrado pelo carinho que recebe dos torcedores ao redor do mundo. Segundo o pai, a convocação representa a realização de um sonho construído com esforço e persistência.

“A única coisa que me vem à cabeça é a alegria de todas as crianças que gritam seu nome por todos os lugares por onde você passou até aqui. Sabemos o quanto você desejou e trabalhou por este momento. Todas as dores, dúvidas e silêncios. Mas até aqui, o Senhor nos ajudou”, completou.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Neymar Pai (@neymarpai_)



Por fim, Neymar Pai celebrou a oportunidade de acompanhar o filho em mais uma edição da Copa do Mundo.

“Parabéns, filho! Estarei com você em mais uma Copa do Mundo!”, finalizou.

Neymar volta a disputar uma Copa do Mundo após viver um longo período de recuperação física. O atacante não defendia a Seleção Brasileira desde outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo durante partida contra o Uruguai, em Montevidéu.

Mesmo presente em todas as pré-listas de Carlo Ancelotti, o camisa 10 ainda gerava dúvidas sobre suas condições físicas. O treinador italiano, porém, afirmou recentemente que o jogador apresentou evolução importante na parte física e técnica ao longo dos últimos meses.



A Copa do Mundo de 2026 será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá entre os dias 11 de junho e 19 de julho. O Brasil está no Grupo C, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia.

Veja o texto do pai de Neymar na íntegra

"“Até aqui nos ajudou o Senhor.” — 1 Samuel 7:12

Filho,

Poderia escrever sobre as dores e as dúvidas que nos assombraram desde aquela lesão em Montevidéu...

Ou poderia lembrar de alguns comentários que tivemos que ler/ouvir calados durante o processo.

Mas hoje é um dia feliz...

A única coisa que me vem a cabeça é a alegria de todas as crianças que gritam seu nome por todos os lugares por onde você passou até aqui.

Sabemos o quanto você desejou e trabalhou por este momento. Todas as dores, dúvidas e silêncios.

Mas até aqui, o Senhor nos ajudou...

Parabéns filho !

Estarei com você em mais uma Copa do Mundo !!"