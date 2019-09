Neymar marca e Brasil empata com Colômbia no 1º jogo após título

A Seleção Brasileira disputou sua primeira partida após o título da Copa América na noite desta sexta-feira. Escalado como titular em sua volta ao time nacional, o atacante Neymar deu uma assistência e marcou um gol no empate por 2 a 2 contra a Colômbia, em Miami.

Na etapa inicial, Casemiro recebeu de Neymar e abriu o placar de cabeça. A Colômbia, no entanto, virou com dois gols de Muriel, o primeiro em cobrança de pênalti. No segundo tempo, o camisa 10 aproveitou assistência de Daniel Alves para empatar.

Após o amistoso contra a Colômbia, a delegação brasileira permanece em território norte-americano e, no sábado, segue para Los Angeles. Às 00 hora (de Brasília) desta terça-feira, a Seleção entra em campo para reencontrar o Peru, derrotado na final da Copa América.

O Jogo – A Colômbia foi superior no começo da partida, mas o Brasil conseguiu inaugurar o marcador aos 19 minutos do primeiro tempo. Em cobrança de escanteio pela direita, Neymar levantou na área. Casemiro cabeceou firme e superou o goleiro Ospina.

A Colômbia não se abateu com o placar adverso e chegou ao empate aos 25 minutos da etapa inicial. Após cruzamento vindo da esquerda, Alex Sandro prestou atenção apenas na bola e cometeu pênalti claro sobre Muriel. Na cobrança, o próprio Muriel levou a melhor diante de Ederson.

O time comandado pelo técnico português Carlos Queiroz manteve o domínio das ações e alcançou a virada aos 34 minutos do primeiro tempo. Em jogada de contra-ataque, Zapata recebeu pelo meio de Martinez e tocou na direita para conclusão certeira de Muriel.

A Seleção Brasileira voltou melhor para a etapa complementar e empatou aos 13 minutos. Philippe Coutinho percebeu a infiltração de Daniel Alves e descolou belo lançamento. O lateral direito cruzou rasteiro e Neymar só precisou completar para o gol.

O time comandado por Tite procurou aumentar o volume de jogo em busca do terceiro gol e Alex Sandro lançou Neymar pela esquerda. O camisa 10 brasileiro chegou antes e, já dentro da área, tomou tranco de Sanchez. O árbitro Ismail Elfath não viu a falta e mandou seguir.

Tite sentiu a vulnerabilidade da Colômbia e mexeu no setor ofensivo ao colocar Bruno Henrique, David Neres e Lucas Paquetá nos lugares de Philippe Coutinho, Richarlison e Firmino. A despeito das alterações, o placar permaneceu empatado em Miami.

FICHA TÉCNICA

BRASIL 2 x 2 COLÔMBIA

Local: Estádio do Miami Dolphins, em Miami (Estados Unidos)

Data: 6 de setembro de 2019 (Sexta-feira)

Horário: 21h30(de Brasília)

Árbitro: Ismail Elfath (EUA)

Assistentes: Corey Parker e Adam Wienckowski (EUA)

Público: 65.232 pagantes

Cartões amarelos: Casemiro (BRA)

Gols:

BRASIL: Casemiro, aos 19 minutos do 1º Tempo, Neymar, aos 13 minutos do 2º Tempo

COLÔMBIA: Muriel, aos 25 e aos 34 minutos do 1º Tempo

BRASIL: Ederson; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Arthur e Philippe Coutinho (Bruno Henrique); Richarlison (David Neres), Neymar e Roberto Firmino (Lucas Paquetá)

Técnico: Tite

COLÔMBIA: Ospina; Medina (Orejuela), Mina, Sánchez e Tesillo; Barrios, Uribe (Lerma) e Cuadrado (Moreno); Duván Zapata, Muriel e Martinez (Diaz)

Técnico: Carlos Queiroz