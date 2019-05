Neres e Richarlison comentam briga por uma vaga no ataque da Seleção

Jovens destaques brasileiros no futebol europeu, David Neres e Richarlison tem muita coisa em comum. Jogando em equipes secundárias da Europa, os dois atacantes de 22 anos vivem a expectativa de disputar seu primeiro campeonato com a Seleção Brasileira, a 49ª edição da Copa América.

Competindo por uma das três vagas no ataque de Tite, os atletas comentaram a disputa em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira, no segundo dia de treinos da Seleção Brasileira.

“Acho que vai do que a equipe precisar, do que o treinador precisar, mas ele (Richarlison) é um jogador mais forte, de bom cabeceio, também de velocidade”, analisou Neres.

“Eu acho que tenho mais velocidade, características diferentes porque sou canhoto também, acho que isso é uma coisa boa porque sou só eu de canhoto no ataque, então isso pode fazer a diferença”, concluiu o atacante do Ajax.

Destaque no Everton da Inglaterra, Richarlison encheu a bola do companheiro e reiterou o foco na competição continental. “É uma briga muito boa, até porque ele fez uma bela competição na Holanda e na Champions League. Eu me dou super bem com ele, é uma amizade que já vem desde o Sul-Americano sub-20″, comentou.

“A gente vai treinar, dar o máximo nos treinamentos e cabe ao professor decidir quem vai jogar ou não. Estou aqui para fazer o meu melhor na hora que o professor participar”, concluiu Richarlison.

