Militão passará por cirurgia na Finlândia e não disputará a Copa do Mundo

A Seleção Brasileira ganhou mais um desfalque para a Copa do Mundo. Militão sofreu uma lesão muscular no bíceps femoral da perna esquerda na última terça-feira e, conforme o jornal espanhol Marca, passará por cirurgia ainda nesta semana, na Finlândia, e tem um prazo de recuperação estimado em cinco meses. Há 45 dias do Mundial, o zagueiro não se recuperará a tempo e, portanto, está fora do torneio.

Militão até teria considerado um tratamento conservador, sem a necessidade de uma intervenção cirúrgica, mas teria o risco de uma piora no quadro ou de uma nova lesão mais grave.

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Reabertura de lesão antiga exige procedimento cirúrgico

Militão sentiu um desconforto na coxa esquerda durante o duelo entre Real Madrid e Alavés, pelo Campeonato Espanhol, na última terça-feira. O brasileiro foi substituído ainda no primeiro tempo.

Exames iniciais revelaram que a lesão tinha grau leve. No entanto, novas avaliações indicaram que a cicatriz de uma antiga lesão sofrida no mesmo músculo, em dezembro, reabriu.

Bruxa à solta?

O técnico Carlo Ancelotti já tem duas outras dores de cabeça. Anteriormente, ele perdeu o atacante Rodrygo, que rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho direito, em março, e é baixa confirmada. Na última semana, Estêvão, atacante do Chelsea, sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita e virou dúvida.



