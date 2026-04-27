"Não queremos criar pernas fortes, mas mentes fortes", diz Ancelotti em evento da CBF sobre base

A menos de dois meses para a Copa do Mundo, o técnico da Seleção Brasileira principal, Carlo Ancelotti marcou presença na reunião de abertura do grupo de trabalho da CBF que discute as categorias de base no futebol brasileiro.

O italiano foi o responsável por inaugurar um evento com um breve discurso, no qual pregou a importância de desenvolver a parte mental dos jovens e educá-los para o desenvolvimento do futebol nacional.

"É um projeto muito importante, que fala da formação dos jovens brasileiros, porque a história do futebol diz que este país sempre teve grandes futebolistas, jogadores com talento, muita criatividade. Esse país é um país de muita tradição esportiva e futebolística. O talento não se pode formar. Esse projeto nasce não para formar talentos, mas para educar o talento, porque o talento não se pode construir, mas pode ser educado, com perfil físico e técnico, preparar e ter um equilíbrio entre a qualidade do treino e priorizar a faixa etária, porque um menino de 14 anos não pode jogar com um de 18", discursou.

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"Esse projeto nasce para educá-los não só como atletas, mas também como pessoas. É muito difícil ser um atleta profissional. Creio que esse projeto pode ajudar a criar pessoas positivas e no futuro pessoal de cada um. O esporte é uma ferramenta fundamental para a construção do caráter. Educar para ser positivo, resiliente e disciplinado. Isso é de fundamental importância. Pensamos que investir na formação do jovens é investir no futebol brasileiro. Queremos criar não pernas fortes, mas mentes fortes", completou.

O grupo de trabalho sobre as categorias de base foi criado pela CBF com o objetivo de discutir o calendário, entender os principais desafios dos clubes no papel de formação de atletas e formalizar um ambiente regulatório para a atuação de agentes de futebol.

Lista da Copa

Ancelotti divulgará a lista de final de convocados para a Copa do Mundo no próximo dia 18 de maio, a partir das 17h (de Brasília), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro (RJ).

O treinador italiano já perdeu o atacante Rodrygo por lesão, enquanto o zagueiro Militão também deve perder o Mundial por uma contusão muscular. Estêvão, com um problema na coxa, é dúvida para a Copa.

O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo e brigará por uma vaga no mata-mata com Haiti, Escócia e Marrocos.