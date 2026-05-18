Mídia internacional repercute convocação de Neymar para a Copa: "Bomba"

Assim como no Brasil, a convocação de Neymar para a Copa do Mundo de 2026, nesta segunda-feira, gerou grande repercussão na mídia internacional. O nome do camisa 10 do Santos está na lista dos 26 jogadores chamados pelo técnico Carlo Ancelotti para defenderem a Seleção Brasileira no Mundial.

Diversos veículos da Espanha colocaram a convocação de Neymar como uma grande surpresa. O Diario As classificou como uma "bomba mundial", enquanto o Marca escreveu que a "convocação de Neymar finalmente se tornou realidade".

Já o Mundo Deportivo destacou que Neymar, que era a "grande dúvida, cumpre o sonho de participar do torneio. Todo o trabalho de meses teve recompensa", disse na publicação.

Na Argentina, o Diario Olé publicou duas matérias. Uma delas trouxe a convocação completa da Seleção Brasileira, enquanto outra focou apenas no craque. "O milagre Neymar: por que Ancelotti o leva ao Mundial".

O L'Équipe, da França, trouxe a chamada da reportagem sobre a convocação da Seleção com Neymar e Endrick, que teve boa passagem no Lyon e voltará ao Real Madrid após a Copa do Mundo. "É uma surpresa que muitos já haviam perdido a esperança", escreveu o jornal sobre o camisa 10 do Peixe.

O veículo britânico The Athletic destacou não só a convocação de Neymar, mas também a ausência de João Pedro. Por fim, o jornal português A Bola citou o fato de que esta pode vir a ser a última Copa do Mundo de Neymar com a Seleção.

Detalhes dos jogos do Brasil na Copa

Brasil x Marrocos (primeira rodada da fase de grupos)

Data e horário: 13/06 (sábado), às 19h (de Brasília)

Local: MetLife Stadium, em East Rutherford (EUA)

Brasil x Haiti (segunda rodada da fase de grupos)

Data e horário: 19/06 (sexta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA)

Escócia x Brasil (terceira rodada da fase de grupos)

Data e horário: 19/06 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)