Filipe Luís elogia Tite e vê Neymar com responsabilidade dividida

O lateral esquerdo Filipe Luís está empolgado com o trabalho de Tite no comando da Seleção Brasileira. Admirador do técnico, profissão que deseja seguir após encerrar a trajetória como atleta, ele ainda disse ver o astro Neymar com a responsabilidade dividida, em parte graças ao treinador.

“Ele (Tite) faz com que todo jogador se sinta partícipe do grupo, atuando ou não. Quero ser técnico e aprendo com ele. Sempre que venho para a Seleção, sinto que meu futebol melhora. Tem coisas que aprendo e levo para o clube. Há uma harmonia absoluta”, afirmou.

Na visão de Filipe Luís, um dos méritos de Tite foi fazer com que Neymar divida a responsabilidade com os coadjuvantes de alto nível da Seleção Brasileira. O camisa 10, sem sobrecarga, pode render seu verdadeiro futebol, de acordo com o lateral esquerdo do Atlético de Madrid.

“O peso está repartido entre todo o time. O Neymar é nosso melhor jogador? Sem dúvida e acho que está entre os três melhores do mundo. Mas, hoje em dia, temos outros atletas em grandes momentos, como Coutinho, Willian e Gabriel Jesus. Sem esse peso, o Neymar pode jogar com alegria, e o maior beneficiado é o Brasil”, disse.

Com 36 pontos ganhos, a Seleção Brasileira, garantida de forma antecipada na Copa do Mundo da Rússia 2018, lidera as Eliminatórias Sul-Americanas. A Colômbia, com 25 pontos ganhos, briga por um lugar na zona de classificação com Uruguai (24), Chile (23) e Argentina (23).

“Quando o time está em fase difícil e começa a ganhar, recupera a confiança. A harmonia entre comissão técnica, jogadores e torcida é total, mas o mais difícil é manter esse momento excelente. Só vamos conseguir com vitórias e a humildade de manter os pés no chão sempre”, disse Filipe Luís.

A Seleção Brasileira treina na Arena da Amazônia durante a tarde deste domingo, sem a presença da torcida. À noite, a delegação embarca para Barranquila, sede do confronto com a Colômbia, marcado para as 17h30 (de Brasília) de terça-feira, pela 16ª rodada das Eliminatórias.