Em casa, Jesus planeja conversa com o “palmeirense” Neymar

Gabriel Jesus não parece ser o único atacante da Seleção Brasileira à vontade com o ambiente de trabalho para a última rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo – o elenco chefiado por Tite treinou na Academia de Futebol do Palmeiras na tarde deste domingo e enfrentará o Chile no Palestra Itália na noite de terça-feira. Neymar também tem demonstrado identificação com o clube anfitrião.

“Nunca cheguei a tocar no assunto de o Neymar ser palmeirense, mas todos sabemos que ele já foi palmeirense. Em qualquer dia, vou conversar com ele sobre isso”, sorriu Gabriel Jesus.

Na sexta-feira, após treinar no CT da Barra Funda, do São Paulo, Neymar foi flagrado com um uniforme do Palmeiras por baixo da sua camisa de treinos da Seleção. Já neste fim de semana, publicou uma fotografia do ex-goleiro Marcos em uma rede social e o identificou como “ídolo”.

“Não sei se o Neymar estava com a camisa do Palmeiras. Não vi. Mas, se ele estava, fico muito feliz”, disse Gabriel Jesus, ciente de que o companheiro revelado pelo Santos, hoje no Paris Saint-Germain, não vê problema em aparecer com uniformes de antigos rivais. Nas Olimpíadas de 2016, quando enfrentou a Colômbia em Itaquera, Neymar ganhou e vestiu uma camisa do Corinthians.

A relação de Neymar com o Palmeiras, contudo, é mais antiga. Trata-se do clube para o qual o astro brasileiro torcia na infância. Enquanto ele trabalhava na Academia de Futebol, nesta tarde, o seu pai conversava com Maurício Galiotte e Alexandre Mattos, presidente e diretor de futebol palmeirenses, respectivamente.

Os dirigentes são velhos conhecidos de Gabriel Jesus. “Passei pouco tempo no Palmeiras, mas pareceu muito por tudo o que aprendi. Sempre falo em gratidão por tudo o que o clube me proporcionou, por todas oportunidades que me deu”, discursou o centroavante, em casa.

Jesus e Neymar esperam coroar a breve passagem pelas estruturas palmeirenses com gols sobre o Chile. Para isso, contam com o apoio dos torcedores locais. “Sempre tive o carinho da torcida do Palmeiras. Isso não mudou, o que me deixa muito feliz”, celebrou o atleta do Manchester City.