Em busca do hexa, Brasil chega à Rússia para a Copa do Mundo

Na noite deste domingo, a Seleção Brasileira desembarcou em Sochi, na Rússia para a disputa da Copa do Mundo. A cidade servirá de base para os jogadores e comissão técnica durante todo o Mundial.

A equipe comandada por Tite estava em Teresópolis, Liverpool na Inglaterra, onde realizou o amistoso contra a Croácia. Depois, para Viena, onde bateu a Áustria por 3 a 0, e finalmente chegou na terra do Mundial. O meio-campista Fred, em recuperação de uma pancada no tornozelo direito deve estar à disposição para a estreia no Mundial.

Neymar, o maior destaque do time, e uma das esperanças para o Brasil levar o hexacampeonato vai disputar sua segunda Copa do Mundo. O jogador atuou em 2014, marcando quatro gols em cinco partidas. Lembrando que o atacante se machucou nas quartas de final contra a Colômbia, e perdeu a semifinal e o jogo que valia o terceiro lugar da competição.

Nesta segunda-feira, Tite irá comandar o primeiro trabalho em Sochi. A estreia do Brasil na Copa do Mundo está marcada para o próximo domingo, contra a Suíça, em Rostov. A Seleção Brasileira tem como rivais na chave além dos suíços, a Costa Rica e a Sérvia.