Daniel Alves sente “gosto amargo” após empate contra Colômbia

Brasil e Colômbia travaram um duelo equilibrado na noite desta sexta-feira. Após o empate por 2 a 2 registrado em Miami, o experiente lateral direito Daniel Alves lamentou a impossibilidade de deixar o gramado com mais um triunfo no retrospecto.

Na etapa inicial, Casemiro recebeu de Neymar e abriu o placar de cabeça. A Colômbia, no entanto, virou com dois gols de Muriel, o primeiro em cobrança de pênalti. Já durante o segundo tempo, o camisa 10 aproveitou assistência de Daniel Alves para empatar.

“Foi um jogo difícil. O rival do outro lado tinha muito físico e qualidade, mas acredito que criamos um pouco mais de chances e poderíamos ter conseguido a vitória. Em um jogo desse nível, poderia cair para algum dos dois lados e acabou sendo o empate”, analisou Daniel Alves em entrevista à TV Globo.

Após chegar ao empate, a Seleção Brasileira ganhou terreno e procurou pressionar em busca do empate. Em jogada pelo lado esquerdo, Neymar chegou a sofrer tranco de Sanchez dentro da área, mas o árbitro norte-americano Ismail Elfath não marcou nada.

“Saímos daqui com um gostinho meio amargo, porque poderíamos ter vencido. Mas não existe amistoso com a Seleção Brasileira. Cada jogo é disputado, a entrega é muito grande e, no final, acho que o resultado aqui é o de menos”, acrescentou Daniel Alves.

Após o amistoso contra a Colômbia, a delegação brasileira permanece em território norte-americano e, no sábado, segue para Los Angeles. Às 00 hora (de Brasília) desta terça-feira, a Seleção entra em campo para reencontrar o Peru, derrotado na final da Copa América.