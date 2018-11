Convocados se apresentam à Seleção Brasileira em Londres

Os jogadores convocados para a Seleção Brasileira já começaram a se apresentar em Londres, na Inglaterra, para inciar o período de treinamentos visando os dois últimos amistosos da equipe neste ano, contra Uruguai e Camarões.

O primeiro dos escolhidos de Tite a chegar na concentração foi o volante Allan, que foi convocado pela primeira vez para defender a Seleção. O volante do Napoli chegou ao hotel Sopwell House na noite do último domingo, quando nem mesmo o técnico do time havia chegado ao local.

Veja também: Alex Sandro e Renato Augusto substituem Marcelo e Coutinho na Seleção

“É uma emoção muito grande. Um sonho de criança sendo realizado. Muito feliz por estar aqui. Espero poder aproveitar ao máximo esta oportunidade”, disse o jogador em entrevista para a CBF.

Além do volante, o zagueiro Miranda e o atacante Richarlison também chegaram ao hotel na noite do último domingo. Já na manhã deste segunda-feira, Neymar, Alisson, Ederson, Danilo, Marquinhos, Willian, Gabriel Jesus, Douglas Costa, Arthur, Walace, Filipe Luís se juntaram ao grupo.

Vale lembrar que Marcelo e Philippe Coutinho se lesionaram e precisaram ser cortados do grupo, sendo substituídos por Alex Sandro e Renato Augusto. O volante Casemiro também se machucou no último final de semana e deve ser cortado da lista ainda nessa segunda-feira.

Mesmo sem a presença de todos os convocados o técnico Tite já comandará a primeira atividade com o grupo nesta segunda, às 13h (de Brasília), no CT do Arsenal.