Alex Sandro e Renato Augusto substituem Marcelo e Coutinho na Seleção

A Seleção Brasileira sofrerá duas importantes mudanças na lista de convocações para os amistosos contra o Uruguai e Camarões. Lesionados, o lateral Marcelo e o meia Philippe Coutinho deixam a lista inicial escolhida por Tite e serão substituídos pelo lateral-esquerdo Alex Sandro, da Juventu, e o meio-campista Renato Augusto, do Beijing Guoan.

Marcelo deixou o clássico contra o Barcelona no dia 28 de outubro com uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Optou-se por aguardar sua recuperação, porém, o atleta, não tendo atuado no último domingo contra o Celta de Vigo não recuperou por completo suas condições físicas e clínicas, de acordo com a comissão técnica, sendo substituído por Alex Sandro.

Já Coutinho sofreu uma lesão no bíceps femoral músculo da coxa da perna esquerda na semana passada, logo após a partida contra a Inter de Milão pela Liga dos Campeões. A expectativa é de que ele volte a jogar daqui três semanas. Tite escolheu Renato Augusto, do Beijing Guoan, como o substituto.

Apesar de não ter sido oficializado pela Seleção Brasileira, outro nome que deve ser cortado da convocação é Casemiro. O volante sofreu uma entorse no tornozelo direito e deve ficar fora dos gramados por 20 dias, segundo comunicado emitido por Real Madrid. Ainda existe a expectativa se haverá um novo convocado para a sua vaga.

Na noite do último domingo os jogadores já começaram a chegar em Londres, na Inglaterra, onde a Seleção Brasileira realizará os seus últimos trabalhos deste ano. A temporada será encerrada com mais dois amistosos: na sexta-feira fará o primeiro jogo contra o Uruguai e quatro dias depois enfrentará Camarões no último compromisso da temporada.

O primeiro treinamento comandado por Tite acontece ainda nesta tarde, às 13h (de Brasília), no CT do Arsenal. Neste primeiro trabalho o comandante ainda não poderá contar com vários jogadores que ainda não se apresentaram por terem atuado pelos seus clubes no último final de semana.