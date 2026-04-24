Convocação da Seleção para a Copa do Mundo será realizada no Museu do Amanhã

O local da convocação final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo foi definido nesta sexta-feira. O Museu do Amanhã será o palco do evento que anunciará os 26 jogadores convocados. A cerimônia acontece no dia 18 de maio, às 17h (de Brasília).
O evento reunirá imprensa, patrocinadores e convidados. A partir do horário marcado, o técnico Carlo Ancelotti divulgará a lista final, em uma cerimônia que, segundo a Confederação Brasileira de Futebol, será uma celebração que conecta passado e presente da Seleção.
Na sequência, no dia 27 de maio, os atletas se apresentam na Granja Comary, onde inicia-se a preparação para o Mundial.
Antes da viagem, o Brasil faz seu último jogo no país no dia 31 de maio, contra o Panamá, no Maracanã. Já em junho, a delegação segue para os Estados Unidos, onde enfrenta o Egito, no dia 6, em Cleveland.
A estreia na Copa do Mundo será no dia 13 de junho, às 19h, diante do Marrocos, no MetLife Stadium. A Seleção está no Grupo C, ao lado de marroquinos, Haiti e Escócia.
Próximos jogos da Seleção
- Brasil x Panamá (amistoso)
- Data e local: 27 de maio (quarta-feira), às 17h (de Brasília)
- Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
- Brasil x Egito (amistoso)
- Data e local: 6 de junho (sábado), às 19h (de Brasília)
- Local: Huntington Bank Field, em Cleveland, nos EUA
- Brasil x Marrocos (Copa do Mundo | 1ª rodada da fase de grupos)
- Data e local: 13 de junho (sábado), às 19h (de Brasília)
- Local: MetLife Stadium, em Nova Jérsei (EUA)
- Brasil x Haiti (Copa do Mundo | 2ª rodada da fase de grupos)
- Data e local: 20 de junho (sexta-feira), às 21h30 (de Brasília)
- Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA)
- Brasil x Escócia (Copa do Mundo | 3ª rodada da fase de grupos)
- Data e local: 24 de junho (quarta-feira), às 19h (de Brasília)
- Local: Hard Rock Stadium, na Flórida (EUA)
