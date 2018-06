Com Ronaldo como técnico, vices de 1998 se ‘vingam’ da Noruega

Na campanha até a decisão da Copa do Mundo de 1998, a Seleção Brasileira acabou derrotada pela Noruega ainda na primeira fase. Neste sábado, quase 20 anos depois, ex-jogadores que participaram do torneio reencontraram os donos da casa para um jogo festivo em Oslo e ganharam por 3 a 0.

Nomes como Rivaldo, César Sampaio, Giovanni, Aldair, Júnior Baiano, Edmundo, Bebeto e Roberto Carlos, convocados para a Copa do Mundo de 1998, participaram do jogo. O grupo de veteranos foi comandado por Ronaldo, mais um chamado por Zagallo para o Mundial da França.

Edmundo inaugurou o marcador para o time brasileiro, Giovanni aumentou e o lateral direito Gabriel (ex-jogador de São Paulo e Fluminense) encerrou o placar com um golaço do meio de campo. Assim, o grupo de veteranos deu o troco nos noruegueses.

Há 20 anos, o Brasil entrou em campo com Taffarel, Cafu, Júnior Baiano, Gonçalves e Roberto Carlos; Dunga, Leonardo, Rivaldo e Denilson; Bebeto e Ronaldo. Bebeto marcou o primeiro gol, mas a Noruega virou o placar com Tore Andre Flo e Rekdal. Ainda assim, o time de Zagallo alcançou a final, mas acabou derrotado pela França.

Hoje sob o comando do técnico Tite, a Seleção Brasileira se prepara para disputar a Copa do Mundo 2018. Às 11 horas (de Brasília) deste domingo, em Viena, a equipe encara a Áustria no último amistoso antes da estreia na Rússia.