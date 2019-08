Com Pedrinho, Arthur Cabral e Antony, Jardine convoca Seleção Olímpica

Após a convocação de Tite para a Seleção principal, André Jardine também divulgou sua lista para dois amistosos da Seleção Olímpica, na sede da CBF no Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira. Assim como Tite, Jardine não chamou atletas semifinalistas da Copa do Brasil, com a presença de Pedrinho, do Corinthians, Arthur Cabral, do Palmeiras, e Antony e Walce, do São Paulo. Jardine também foi oficialmente anunciado como treinador da seleção olímpica.

Os amistosos serão contra Colômbia e Chile, nos dias 5 e 9 de setembro, respectivamente, no Pacaembu, em São Paulo, e visam a Olimpíada de 2020, em Tóquio, no Japão – a Seleção disputará o Pré-Olímpico na Colômbia entre janeiro e fevereiro de 2020. Acontecerão outros amistosos em outubro, ainda a serem divulgados, também em solo brasileiro. A preparação será finalizada em um torneio na Espanha.

Confira abaixo a lista completa dos jogadores convocados:

Goleiros: Cleiton (Atlético-MG-BRA), Daniel Fuzato (Roma-ITA) e Lucão (Vasco da Gama-BRA)

Defensores: Emerson (Bétis-ESP), Guilherme Arana (Sevilla-ESP), Guga (Atlético-MG-BRA), Ibañez (Atalanta-ITA), Luiz Felipe (Lazio-ITA), Lyanco (Torino-ITA), Renan Lodi (Atlético de Madrid-ESP) e Walce (São Paulo-BRA)

Meio-campistas: Allan (Fluminense-BRA), Douglas Luiz (Aston Villa-ING), Jean Lucas (Lyon-FRA), Mauro Junior (Heracles Almelo), Pedrinho (Corinthians-BRA), Wendel (Sporting-POR)

Atacantes: Antony (São Paulo-BRA), Arthur Cabral (Palmeiras-BRA), Artur (Bahia-BRA), Bruno Tababa (Portimonense-POR), Matheus Cunha (RB Leipzig-ALE), Paulinho (Bayer Leverkusen-ALE)

André Jardine é o técnico do sub-20 do Brasil desde abril de 2019, e comandou a equipe sub-22 no Torneio de Toulon, conquistado pelo Brasil em junho deste ano de forma invicta. O time campeão na França contava com grande parte desses nomes.