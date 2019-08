Com Neymar, Tite convoca Seleção Brasileira para amistosos

Na manhã desta sexta-feira, o técnico Tite convocou a Seleção Brasileira para os primeiros amistosos após a Copa América, diante de Colômbia e Peru. O destaque da lista ficou por conta da presença de Neymar, que retorna ao grupo depois da lesão que o tirou da última convocação

Sem poder contar com o goleiro Alisson, que sofreu uma lesão na panturrilha, e o atacante Gabriel Jesus, que cumpre suspensão após ser expulso na final da Copa América, Tite deu chance ao jovem Ivan, arqueiro da Ponte Preta, e a Bruno Henrique, do Flamengo. O lateral Jorge, um dos destaques do Santos na temporada, também ganhou uma oportunidade do comandante. Além disso, o treinador não convocou nenhum jogador envolvido nas semifinais da Copa do Brasil. Assim, Everton Cebolinha ficou de fora.

O Brasil realiza o primeiro amistoso depois da Copa América no dia 6 de setembro, diante da Colômbia, no Hard Rock Stadium, em Miami, na Flórida. Depois, a equipe comandada por Tite encara o Peru, no Los Angeles Memorial Coliseum, em Los Angeles, na Califórnia.

Confira a lista completa

Goleiros: Ederson (Manchester City), Ivan (Ponte Preta) e Weverton (Palmeiras)

Defensores: Alex Sandro (Juventus), Daniel Alves (São Paulo), Militão (Real Madrid), Fagner (Corinthians), Jorge (Santos), Marquinhos (PSG), Thiago Silva (PSG) e Samir (Udinese);

Meio-campistas: Allan (Napoli), Arthur (Barcelona), Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Lucas Paquetá (Milan), Philippe Coutinho (Barcelona);

Atacantes: Bruno Henrique (Flamengo), David Neres (Ajax), Firmino (Liverpool), Neymar (PSG), Richarlison (Everton), Vinicius Junior (Real Madrid).