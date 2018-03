Com Alex Sandro cortado, Tite dá chance a lateral do Shakhtar

O técnico Tite foi obrigado a fazer uma nova mudança entre os convocados para os amistosos contra Rússia e Alemanha. Nesta terça-feira, com o corte do lateral esquerdo Alex Sandro por lesão, o treinador resolveu dar uma chance ao desconhecido Ismaily, do ucraniano Shakhtar Donetsk.

Alex Sandro sentiu um desconforto na coxa direita após o primeiro treinamento do Brasil em Moscou. Acompanhado por Rodrigo Lasmar, médico da Seleção, o atleta passou por exames na noite de segunda e teve constatada uma lesão muscular.

A 86 dias da abertura da Copa do Mundo 2018, a lateral esquerda vem causando preocupação ao técnico Tite. Cortado por lesão, Alex Sandro foi convocado justamente para substituir Filipe Luís, vítima de fratura na fíbula pelo Atlético de Madrid.

Após dois cortes na posição, Ismaily Gonçalves dos Santos terá sua primeira oportunidade de integrar a Seleção Brasileira. O atleta foi observado pelo técnico Tite e pelo coordenador Edu Gaspar em dezembro de 2017 e pelos analistas Fernando Lázaro e Matheus Bachi no último mês de fevereiro.

Antes de deixar o Brasil para trabalhar na Europa, Ismaily atuou por Desportivo Brasil e São Bento. O lateral esquerdo atuou no futebol português e, desde 2013, defende o Shakhtar Donetsk. Nascido em Ivinhema, o sul-mato-grossense tem 28 anos de idade.

O amistoso entre Brasil e Rússia está marcado para as 13 horas (de Brasília) desta sexta-feira, no Estádio Luzhniki, em Moscou. Na próxima terça-feira, em Berlim, a Seleção encara a Alemanha no primeiro encontro com o adversário germânico desde a goleada por 7 a 1 da Copa do Mundo 2014.