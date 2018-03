Favorito para substituir Neymar, Douglas Costa vê “tarefa difícil”

Vitimado por uma fratura no pé direito, sofrida pelo Paris Saint-Germain, Neymar está fora do confronto entre Brasil e Rússia. Douglas Costa, favorito para substituir o melhor jogador da Seleção no amistoso, entende que o escolhido pelo técnico Tite terá uma missão complicada.

“O Tite ainda não comunicou e temos grandes nomes para substituir o Neymar”, disse Douglas Costa, sem confirmar a própria escalação. “Ele vai saber qual é a melhor opção, mas é uma tarefa muito difícil. O importante é potencializar o grupo”, completou o atleta da Juventus.

Tite comandou um treinamento nesta terça-feira, mas não deu pistas sobre a escalação e permitiu que a imprensa acompanhasse apenas parte dos trabalhos. Atrapalhado por lesões no início da trajetória do treinador pela Seleção, Douglas Costa pode ter uma chance decisiva de tentar garantir sua vaga entre os convocados.

“O mais importante é fazer parte do grupo. É claro que quero jogar, sempre respeitando meus companheiros que estão aqui. O importante é estar em um grupo que tem muita qualidade”, declarou o atacante de 27 anos de idade, ex-jogador do Grêmio no Brasil.

Além de escolher o substituto de Neymar, Tite pode promover mais uma alteração na equipe titular para o amistoso contra os russos. O treinador estuda a possibilidade de experimentar Willian ou Fernandinho no lugar Renato Augusto, com Philippe Coutinho centralizado.

“O Neymar é uma peça importante, mas agora abre espaço para que outros mostrem trabalho. (A ausência) não vai afetar grande coisa, porque todos que tiverem oportunidade vão cumprir um papel importante. Os amistosos vão ser grandes testes”, comentou Douglas Costa.

O duelo entre Brasil e Rússia está marcado para as 13 horas (de Brasília) desta sexta-feira, no Estádio Luzhniki, em Moscou. Na próxima terça-feira, em Berlim, a Seleção encara a Alemanha no primeiro encontro com o adversário germânico desde a goleada por 7 a 1 da Copa do Mundo 2014.