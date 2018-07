CBF anuncia renovação com Tite e Edu Gaspar até a Copa do Catar

O técnico Tite e o coordenador Edu Gaspar renovaram seus respectivos contratos com a CBF até o final da Copa do Mundo de 2022, a ser disputada no Catar. A entidade confirmou a extensão do compromisso da dupla por meio de uma nota publicada em seu site oficial durante a tarde desta quarta-feira.

“Entendo que a CBF nos deu as condições para construir um ambiente de união e de profissionalismo extremo e assim continuaremos. É um grande desafio e estamos felizes em enfrentá-lo, já com o foco voltado aos próximos jogos e competições”, afirmou Tite.

Nas primeiras 26 partidas no comando da Seleção Brasileira, o técnico acumulou um retrospecto de 20 vitórias, quatro empates e duas derrotas. Com o vínculo ampliado, Tite já trabalha na preparação para os dois próximos amistosos, marcados para os dias 7 e 11 de setembro, nos Estados Unidos.

“A equipe teve as condições necessárias para uma preparação de primeira linha em todos os momentos. A CBF não poupou esforços em nos atender e isso criou um ambiente de apoio e de respeito que nos dá tranquilidade para a continuidade do trabalho”, disse Edu Gaspar, coordenador de Seleções.

Sob o comando de Tite, o Brasil fez campanha de sucesso nas Eliminatórias Sul-Americanas, mas não passou das quartas de final do Mundial da Rússia. O próximo grande desafio do treinador é a Copa América de 2019, que será disputada no Brasil.

Na nota publicada pela CBF, quem comenta a renovação de Tite e Edu Gaspar é Rogério Caboclo, atual diretor executivo de gestão da entidade e eleito para assumir a presidência a partir de abril de 2019. O mandatário em exercício é o coronel Antônio Carlos Nunes de Lima, que sucedeu o afastado Marco Polo Del Nero.

“A CBF está investindo em um projeto de longo prazo ao garantir à comissão técnica seis anos e meio à frente da Seleção. Acreditamos que planejamento cuidadoso e execução criteriosa conduzirão o futebol brasileiro aos resultados que esperamos”, discursou Caboclo, chefe da delegação na Copa do Mundo da Rússia.