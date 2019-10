Brasil vence a Nova Zelândia e avança às oitavas do Mundial sub-17

Nesta terça-feira, o Brasil derrotou a Nova Zelândia por 2 a 0 no Bezerrão, no Distrito Federal, e garantiu vaga nas oitavas de final do Mundial sub-17. Os gols da Seleção foram marcados por Kaio Jorge, do Santos, Thalles Magno, no Vasco, e Diego Rosa, do Grêmio.

Com a vitória, a Seleção chegou a seis pontos, na liderança isolada do grupo A. Na próxima e última rodada da fase inicial, a equipe terá pela frente a Angola, na sexta-feira, às 20h.

Muito superior em campo na primeira etapa, o Brasil abriu o placar aos 18 minutos. Henri fez bom lançamento para Gabriel Verón, que avançou em velocidade pela direita e cruzou rasteiro para dentro da área. Kaio Jorge mostrou oportunismo e empurrou a bola para as redes.

Aos 41 minutos, o lateral-direito Yan Couto foi expulso após revisão do VAR. O jogador saltou para disputar uma bola e, quando caiu, pisou na coxa do atleta neozelandês. Com um homem a menos, a Seleção passou a ter menos volume de jogo, porém não sofreu em nenhum momento durante os 90 minutos.

Na segunda etapa, o Brasil ainda conseguiu ampliar o placar em uma trapalhada da Nova Zelândia. A bola foi recuada para o goleiro Paulsen, que se não conseguiu dominá-la. Talles Magno então aproveitou e apenas teve o trabalho de tocar a bola para o gol.

11 minutos depois, a Nova Zelândia voltou a errar na saída de bola e o Brasil aproveitou novamente. Depois de inversão errada do zagueiro adversário, Diego Rosa recuperou a posse, avançou em velocidade e tocou na saída do goleiro para sacramentar o placar.