Ancelotti explica convocação de Neymar para a Copa, mas diz: "Vai jogar se merecer jogar"

Após três anos, Neymar está de volta à Seleção Brasileira. O atacante do Santos figura entre os 26 jogadores convocados pelo técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026. O italiano, então, explicou o que o motivou a presença do camisa 10 do Peixe na lista final.

"Escolhemos Neymar não porque pensamos que será um bom reserva, mas porque pensamos que pode aportar sua qualidades à equipe, ainda que jogue um, cinco, 90 minutos, ou ainda que não jogue, que bata um pênalti ou não. Escolhemos esses jogadores porque estou certo que vão acrescentar algo a equipe. Quantidade de minutos? Não sei. Temos que focar na qualidade de minutos. A equipe atua de maneira coletiva no campo", explicou o técnico.

Neymar integrou todas as pré-listas de Carlo Ancelotti, mas ainda não havia sido convocado pelo italiano. O treinador nunca questionou a capacidade técnica do astro, mas exigia que ele estivesse em suas melhores condições físicas, e admitiu recentemente que o jogador "melhorou muito" no quesito. Ele vem de um período sem lesões e de quatro jogos seguidos pelo Santos.

O coro de diversos jogadores da Seleção Brasileira pelo chamado de Neymar também esteve presente nos dias que antecederam a divulgação da lista final e fizeram a diferença. Jogadores como Casemiro, Raphinha e Luiz Henrique, além de ex-treinadores da Canarinho, como Dorival Júnior e Fernando Diniz, chegaram a dizer que torciam pela convocação do atleta.

"O que a avaliamos o ano todo foi só a parte física. Para ele, era só o tema físico. Os últimos jogos ele teve continuidade, pode ser que ele tenha condição de melhorar sua condição física nesse período, até o primeiro jogo da Copa, ele tem essa oportunidade. Além disso, tem experiência nesse tipo de competição, e o carinho que tem no grupo. Pode criar um ambiente melhor no grupo, ajudar a extrair o melhor da equipe", avaliou Ancelotti.

Ancelotti não garante titularidade de Neymar

Ancelotti deixou claro, porém, que Neymar não está garantido como titular na Seleção Brasileira. O técnico italiano entende que o desempenho nos treinamentos e no dia a dia da concentração até a Copa do Mundo irão definir qual será a condição do craque na equipe.

"Eu quero ser claro, transparente e honesto. Ele vai jogar se merecer jogar. Temos os treinamentos, e o desempenho no campo vai decidir quem joga. Eu tenho uma ideia de quem pode ser titular, mas depois precisamos avaliar os treinos, a preparação física e mental. Acho importante não colocar toda a expectativa em um único jogador. Cada um precisa colocar suas qualidades a serviço de um objetivo: ajudar a Seleção a conquistar a Copa do Mundo", afirmou o treinador.

A peça que faltava. ☑️ pic.twitter.com/R6jf8ecKCE — Santos FC (@SantosFC) May 18, 2026

O italiano também explicou que vê Neymar como um "atacante centralizado". O craque, vale lembrar, é o maior artilheiro da Seleção Brasileira em atividade. São 79 gols marcados e 58 assistências em 128 partidas com a camisa do Brasil, segundo dados do Ogol.

"Seguimos a evolução do Neymar e fizemos a avaliação dele durante todo o ano. Vimos que, nesse último período, jogou com continuidade, melhorou sua condição física. Pensamos que ele vai ser um jogador importante nessa Copa do Mundo. Ele tem a mesma obrigação dos outros 25 jogadores. Tem a possibilidade de jogar, de não jogar, de estar no banco, de entrar. Ele tem a mesma responsabilidade que os outros. É um jogador experiente e a verdade é que, em algumas posições, privilegiamos um pouco mais a experiência", concluiu Ancelotti.

Detalhes dos jogos do Brasil na Copa do Mundo

Brasil x Marrocos (primeira rodada da fase de grupos)

Data e horário: 13/06 (sábado), às 19h (de Brasília)

Local: MetLife Stadium, em East Rutherford (EUA)

Brasil x Haiti (segunda rodada da fase de grupos)

Data e horário: 19/06 (sexta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA)

Escócia x Brasil (terceira rodada da fase de grupos)

Data e horário: 19/06 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)