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Ancelotti completa um ano na Seleção e é parabenizado pela CBF

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Foto por MAURO PIMENTEL / AFP
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 25/05/2026 às 13:29 • Atualizado 25/05/2026 às 13:30

O técnico Carlo Ancelotti completou um ano no comando da Seleção Brasileira nesta segunda-feira. O italiano classificou o Brasil para mais uma edição da Copa do Mundo e prepara a Canarinho para a disputa do Mundial nos Estados Unidos, que começa daqui 17 dias.

Ancelotti chegou à Seleção Brasileira em meio a um ciclo turbulento para a Copa do Mundo. O comandante foi o quarto treinador, assumindo a equipe após Ramon Menezes, Fernando Diniz e Dorival Júnior. O italiano assumiu o Brasil na quarta posição das Eliminatórias, com 21 pontos.

Desde que assumiu a Seleção, Ancelotti comandou o Brasil em 10 jogos, sendo quatro pelas Eliminatórias e seis amistosos. O italiano teve cinco vitórias, dois empates e três derrotas, com um aproveitamento de 56,6%.

A sua estreia foi marcada pelo empate sem gols com o Equador, no dia 6 de junho, enquanto confirmou a vaga do Brasil no Mundial cinco dias depois, ao vencer o Paraguai por 1 a 0.

De contrato renovado!

Em maio, a CBF anunciou a renovação de Carlo Ancelotti até 2030, ano da próxima Copa do Mundo, que será disputada na Espanha, Portugal e Marrocos.

Assim, é esperado que o italiano se torne o terceiro técnico a comandar o Brasil em duas Copas consecutivas, ao lado de Telê Santana (1982 e 1986) e Tite (2018 e 2022).

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Destaques de Ancelotti

Em um ano à frente da Seleção Brasileira, Ancelotti convocou 51 jogadores diferentes neste ciclo. Com Neymar lesionado, o protagonismo da Seleção sob o comando do italiano foi dividido.

O maior artilheiro da "era Ancelotti" é o atacante Estêvão, que marcou cinco gols em sete jogos. No entanto, a Cria da Academia não disputará a Copa do Mundo, devido a uma lesão na coxa.

Um grande protagonista do elenco continuou sendo Casemiro, importante nas últimas duas Copas. O volante do Manchester United é o jogador que mais entrou em campo, com nove aparições.

Nomes como Bruno Guimarães (Newcastle United), Matheus Cunha (Manchester United) e Luiz Henrique (Zenit) também se consolidaram sob o comando de Ancelotti. E o italiano também manteve jogadores importantes do ciclo de 2022, com Vinícius Jr. (Real Madrid), Marquinhos (PSG) e Lucas Paquetá, do Flamengo, como presenças constantes na Seleção.

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