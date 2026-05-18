“Não sou um mago”: Ancelotti avalia pressão e explica lista do Brasil para a Copa

Em sua primeira convocação para uma Copa do Mundo, Carlo Ancelotti, comandante do Brasil, comentou a pressão por resultados, explicou os critérios utilizados para definir os 26 nomes e reforçou a confiança no elenco escolhido para a ir em busca do hexacampeonato.

O italiano afirmou acreditar no potencial da equipe, mas destacou que a conquista da Copa exige muito mais do que talento individual.

“Não sou um mago. Não sou mago, mas sou um trabalhador que trabalha nesse mundo há 40 anos. Tenho o conhecimento e também a confiança que essa equipe pode competir contra os melhores do mundo. Temos que ser exigentes, porque traz mais motivação. Sim, podemos chegar à final da Copa. Mas é suficiente? Não sei. O melhor é chegar e ganhar a final”, declarou em coletiva de imprensa.

O treinador também ressaltou que priorizou características coletivas e comportamentais na montagem do grupo. Segundo ele, a Seleção precisará de equilíbrio emocional e comprometimento para suportar a pressão de uma Copa do Mundo.

“Terem confiança nesse grupo. Pode não ser o grupo perfeito, mas será um grupo focado e resiliente, porque isso é o que eu quero dar aos jogadores: humildade e altruísmo. Minha ideia é focalizada no coletivo e não no individual. Vou escolher os jogadores que me garantirem isso”, explicou.

Durante a coletiva, Ancelotti evitou demonstrar preocupação com a pressão em torno da convocação e garantiu estar tranquilo com as escolhas feitas após um ano de observações.

“Ansiedade não. É tranquilidade, porque, como eu disse, foi um ano de informação, evolução constante todos os jogos, os dias. Eu tenho todas as informações precisas. Ansioso é um estudante que vai à escola e não está preparado. Eu estou tranquilo, porque estou muito bem preparado”, afirmou.

O comandante também respondeu às críticas e opiniões divergentes sobre alguns nomes presentes e ausentes, na lista final. Em tom descontraído, Ancelotti disse que o futebol permite diferentes interpretações e reforçou que o julgamento sobre suas decisões virá apenas após o Mundial.

“Eu acho que o futebol não é uma ciência exata, cada um tem sua opinião. Se eu falar de medicina, um doutor pode me dizer se está correto ou não, porque na medicina existe uma universidade. No futebol, não existe universidade. O bonito do futebol é que todos podem pensar de uma maneira diferente. No final, nesse caso, sou eu quem tomo a decisão. Ninguém hoje pode dizer que o treinador se equivocou. É preciso esperar até o final de julho para dizerem se eu acertei ou errei”, comentou.

É A LISTA DO CORAÇÃO! É A LISTA DO BRASIL! 🇧🇷 Não são apenas 26 nomes. São 26 corações que sonharam com esse momento. VAMOS EM BUSCA DA SEXTA ESTRELA! 🌟⭐🏆#BateNoPeito ISSO É BRASIL! pic.twitter.com/1MRWJyG9ug — brasil (@CBF_Futebol) May 18, 2026

Convocação da Seleção

Entre as principais novidades da convocação estão o goleiro Weverton, do Grêmio, escolhido como terceiro goleiro, além dos atacantes Endrick, do Lyon, e Rayan, do Bournemouth. O jovem revelado pelo Vasco já havia sido chamado por Ancelotti nos amistosos contra França e Croácia e voltou a aparecer entre os escolhidos para a disputa do Mundial.

Por outro lado, alguns jogadores importantes ficaram fora da lista por questões físicas. Estêvão, Rodrygo e Éder Militão não reuniram condições clínicas para disputar a competição.

A Copa do Mundo de 2026 será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá entre os dias 11 de junho e 19 de julho. O Brasil está no Grupo C, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia.

Detalhes dos jogos do Brasil na Copa do Mundo

Brasil x Marrocos (primeira rodada da fase de grupos)

Data e horário: 13/06 (sábado), às 19h (de Brasília)

Local: MetLife Stadium, em East Rutherford (EUA)

Brasil x Haiti (segunda rodada da fase de grupos)

Data e horário: 19/06 (sexta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA)

Escócia x Brasil (terceira rodada da fase de grupos)

Data e horário: 19/06 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)