Alex Sandro supera não ida à Copa e ignora fato de rival não ter tradição

A Seleção Brasileira deve ter muitas caras novas no amistoso contra El Salvador, agendado para às 21h30 (de Brasília) de terça-feira. A equipe voltou ao trabalho nesse domingo, mas ainda apenas para uma atividade leve, sem qualquer pista da escalação. Alex Sandro, figura carimbada em outras convocações de Tite, é um dos que aguardam oportunidade. Ter ficado de fora da Copa do Mundo não desanimou o lateral-esquerdo.

“Sinceramente, isso me fortaleceu. Óbvio que quando saiu a convocação, não posso dizer que fiquei feliz, fiquei um pouco triste, mas em outro ponto de vista, me fortaleceu. Hoje me sinto mais forte, cada vez mais preparado para ter essas oportunidades”, contou o jogador de 27 anos, admitindo que não sabe o que, de fato, pesou para sua não ida ao Mundial da Rússia.

“Eu procurei muito essa resposta e talvez não achei. Se eu achei é dentro do trabalho. Para você melhorar, tem que trabalhar, não tem como ficar se lamentando, pensando. O que me basta agora é trabalhar e aproveitar as oportunidades. Não teve uma conversa especifica, mas tenho certeza que ele (Tite) fez as escolhas que ele achou que era melhor para o grupo no momento. Agora basta apenas aproveitar esse momento”, completou.

E o momento citado por Alex Sandro nada tem a ver como o adversário. O fato de El Salvador não ser uma seleção de tradição no futebol mundial pouco tem importância para aqueles que estão loucos para mostrar serviço na Seleção Brasileira.

“Acho que tem a chance, independentemente do adversário, a gente quer mostrar seu trabalho, mostrar porque estamos aqui. A gente pode dizer que é uma chance única. Quando se está na Seleção Brasileira, a gente quer jogar em alto nível, independente contra quem. A gente vem para fazer o nosso trabalho, em primeiro lugar”.

Alex Sandro, apesar de buscar seu espaço, é um jogador experiente e acostumado a defender a Seleção Brasileira. Contra El Salvador, alguns jogadores literalmente novos aguardam por uma oportunidade.

“Todo jogador que estão aqui são importantes para o grupo, mesmo os mais velhos ou os mais novos. Os mais velhos talvez tenham um entendimento tático melhor, mas tenho certeza que todos que estão aqui são importantes, não só aqueles que já estavam”, concluiu o atleta da Juventus da Itália.