Adriano Imperador vibra ao reviver título da Copa das Confederações

O ex-atacante Adriano Imperador construiu grandes momentos no futebol, mas a conquista da Copa das Confederações de 2005 com a Seleção Brasileira tem um lugar especial no coração do ídolo, que foi o grande destaque da decisão contra a Argentina ao marcar dois gols na goleada por 4 a 1. Neste domingo, a partida foi reprisada pela TV Globo no horário habitual dos jogos pelo Brasil e deixou o antigo atacante emocionado.

Adriano usou as redes sociais para mandar um recado aos torcedores. Muitos fãs enviaram recados e comemoraram a grande atuação da Seleção Brasileira, que encantou o mundo naquela temporada.

“Estou aqui para mandar um abraço a todo o povo brasileiro. Foi muito bom passar a tarde com vocês, reviver os velhos tempos, agora estou sentindo o nervosismo da época”, disse o Imperador, sorrindo.

O próprio auge de Adriano Imperador na Seleção veio com a conquista da Copa das Confederações. Nos anos seguintes, ele não conseguiu igualar o rendimento com a camisa verde-amarela. “Estou muito feliz de reviver esse momento, saber que pude passar essa felicidade a todos. Hoje estamos precisando dessa felicidade devido a essa pandemia”, emendou o ídolo.

