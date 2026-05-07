CBF quer anunciar renovação de Ancelotti antes da Copa do Mundo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) planeja anunciar a renovação do contrato de Carlo Ancelotti como técnico da Seleção Brasileira até 2030 antes da Copa do Mundo de 2026, que terá início em junho, afirmou nesta quinta-feira Samir Xaud, presidente da entidade.

Ancelotti, de 66 anos, e a CBF vêm negociando há meses a possibilidade de estender o acordo atual para além do Mundial, que será realizado entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá.

Xaud disse aos jornalistas estar "certo" de que a renovação do técnico italiano no comando da seleção pentacampeã mundial será oficializada "antes da Copa do Mundo".

"Restam pendentes ajustes jurídicos, tanto por parte dos advogados dele quanto dos nossos", acrescentou o dirigente, ao discursar em Fortaleza durante a FutPro Expo, evento ligado à indústria esportiva brasileira.

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Em diversas ocasiões, Ancelotti manifestou sua disposição de permanecer no cargo após o Mundial de 2026. Ele iniciou sua gestão em junho passado com o objetivo de recolocar a seleção canarinho no topo do futebol mundial, após vários anos de decepções.

O ex-técnico do Real Madrid tem a previsão de anunciar sua lista final de convocados para o torneio na América do Norte no dia 18 de maio, no Rio de Janeiro.

A seleção brasileira vai se reunir no Rio no final do mês e, em 31 de maio, disputará um amistoso contra o Panamá no Maracanã, como despedida da torcida, antes de viajar para Nova Jersey, nos Estados Unidos, onde estabelecerá sua base oficial de treinamentos para a Copa do Mundo.

O Brasil está no Grupo C do torneio, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia.

*Por AFP